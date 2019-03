Avanpremieră VinVest 2019: prilej de desfătare cu basme și arome Vinul este o licoare speciala, care incanta oamenii inca din cele mai vechi timpuri. Probabil ca nu degeaba a fost asociat cu divinitatea in mai multe religii majore. La greci și apoi la romani avea un zeu al lui, pe Dionis, respectiv Bachus, preluat și de vecinii lor, inclusiv de stramoșii noștri daci. Mai tarziu, la creștini, vinul a fost considerat drept „sangele Mantuitorului“, cea mai mare cinstire ce se poate acorda unei licori. Mulți sunt cei care l-au cantat și l-au admirat și pe drept cuvant. Vinul este licoarea care desfata toate simțurile omenești: gustul și mirosul prin aromele sale,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

