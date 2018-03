Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD se va reuni luni pentru a stabili modul de organizare a Congresului din 10 martie, modificarea Statului partidului, dar si daca este necesara schimbarea structurii Biroului Permanent. Printre cei care vor candida se afla Codrin Stefanescu, Gabriel Firea sau Marian Oprisan.…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD se reuneste luni, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD pregatitoare Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. La Congresul PSD si-au anuntat oficial candidatura…

- PSD a scazut in sondaje destul de ingrijorator și este nevoie de o serie de schimbari Ecaterina Andronescu nu exclude o candidatura la șefia PSD Intrebata, in cadrul emisiunii ”Punctul de intalnire” de la Antena 3, daca va candida la funcția de președinte al PSD, in cadrul Congresului de pe 10 martie…

- Mult discutata revocare a Laurei Codruta Kovesi se pare ca este tot mai putin agreata de catre Kluas Iohannis,presedintele Romaniei. Acesta din urma a fost prezent la bilantul DNA, eveniment ce a avut loc astazi. Seful statului a subliniat ca este tot mai multumit de activitatea DNA si ca: "Suntem…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca președintele Klaus Iohannis nu poate refuza sa o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a propunerii inaintate de ministrul Justiției, Tudorel Toader. In caz contrar, „se va declanșa un conflict juridic de natura constituționala”,…

- 'Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea si Tariceanu. Exista o sansa, cei din PSD si ALDE sa se revolte si sa isi dea jos sefii care au confiscat decizia si indreapta aceste doua partide in afara legii. Cand spun demolarea statului roman cred ca…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a afirmat, vineri, ca este posibila suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta va lua o decizie pe care liderii PSD si ALDE nu si-o doresc. "Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat in aceasta seara la TVR, ca la Congresul din luna martie partidul ar trebui sa anunțe un candidat la președinție pentru alegerile din 2019.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa ”nu se faca de ras” cand va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA, in urma caruia va anunța daca o va demite sau nu pe șefa Direcției Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Intrebat ce așteptari are de…

- Pe 10 martie, va avea loc, la Bucuresti, congresul extraordinar al PSD. Data a fost stabilita de conducerea PSD, miercuri, in sedinta Biroului permanent national al partidului, care a durat mai putin de o ora. Anuntul privind data Congresului a fost facut de purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre,…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal. "Sa vedem ce stabilim in organele…

- PSD va avea un Congres Extraordinar pe data de 10 martie, ne-au precizat surse din conducerea PSD. La acest Congres se anunța unul dintre momentele cu tensiune maxima, din interiorul partidului. Citește și: Se agita apele in PSD: Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu candideaza la Congres…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, miercuri, ca va candida la o functie de conducere in PSD la Congresul extraordinar care va avea loc in martie, el aratand ca in 2015 nu a candidat pentru ca avea un dosar, iar acum s-a demonstrat ca este nevinovat.

- Congresul PSD din luna martie se anunța unul extrem de involburat, pentru ca doi dintre greii PSD care au avut conflicte recente cu Liviu Dragnea, Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu, și-au anunțat candidaturile la funcții de conducere in PSD, la acest Congres.„Nu am candidat in anul 2015…

- Vicepremierul Paul Stanescu, presedinte al PSD Olt, a declarat vineri, la Slatina, ca nu va candida pentru vreo functie in cadrul congresului extraordinar al partidului. "La Congres, chiar daca vor fi alegeri, nu stiu, la vicepresedinti - in Comitetul Executiv viitor se vor lua deciziile - nu voi…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, este de parere ca in PSD continua "dictatura Dragnea" si ca decizia de excludere din randul social-democratilor a primarului Iasiului, Mihai Chirica, reprezinta "un avertisment" catre cei din teritoriu care nu adopta linia liderului social-democratilor.…

- Saptamana trecuta, in PSD au fost executati doi grei ai partidului, pe linie parlamentara. Niculae Badalau, presedinte executiv al PSD, a fost inlocuit din functia de vicepresedinte al Senatului, in timp ce Ecaterina Andronescu, unul dintre oamenii care l-au criticat deschis pe Dragnea in sedinta Comitetului…

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca seful statului Klaus Iohannis nu mai are instrumentele necesare nici in numirea directorului SPP si nici in alte situatii, dupa ce a numit-o pe Viorica Dancila in functia de premier. "Presedintele Romaniei nu poate sa abdice! Iohannis este in capcana…

- Abia instalata in fotoliul de premier, Viorica Dancila a și luat o decizie radicala, fara precedent pentru un prim-ministru al Romaniei. Așa cum STIRIPESURSE.RO scria in urma cu doua saptamani, printre primele masuri luate de Dancila s-a numarat și o „lovitura” pentru „personajul veninos” acuzat…

- Codrin Ștefanescu a confirmat vineri seara informațiile publicate de site-ul DC News, mai exact, un dialog tensionat ajuns pana la amenințari grele intre secretarul general-adjunct al PSD și șeful PSD, Liviu Dragnea. Motivul? Decizia numirii ministrilor in viitorul Guvern i-a adus in conflict pe cei…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a venit la Dragnea insotit de Daniel Chitoiu si Varujan Vosganian. Dragnea are o serie de intalniri si cu liderii de organizatii judetene ale PSD, care fac propuneri privind componenta Executivului. Comitetul Executiv al PSD s-ar putea reuni si vineri, 26 ianuarie,…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat. Ne-am…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine, marti, de la ora 12:30, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din functia de premier. Seful statului este asteptat sa anunte pe cine va numi premier interimar. Surse citate de televiziunile de stiri au declarat ca…

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari în cadrul PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca pe lânga numirea unui nou premier, social-democratii pregatesc si schimbari în cadrul Cabinetului. ”Nu vom face…

- Comitetul Executiv al PSD a votat ieri retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul. Tudose a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca pleaca cu fruntea sus, nu va asigura interimatul si va ramane membru de partid.…

- Comitetul Executiv al PSD s-a intrunit, aseara, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului urmau sa decida daca ii vor retrage sprijinul politic. Mihai Tudose nu a facut declaratii politice inaintea ședinței, insa a dorit sa nuanteze…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD, dominat de o majoritate covarsitoare pro-Dragnea, i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, care a demisionat, fara sa asigure interimatul. Astfel, Dragnea a trantit al doilea Guvern al PSD in decurs de un an. Marti-dimineata, conducerea PSD va alege o noua…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD, dominat de o majoritate covarsitoare pro-Dragnea, i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, care a anuntat ca va demisiona, dar ca nu va asigura interimatul. Dragnea a trantit al doilea Guvern al PSD in decurs de un an. In joc intra acum Klaus Iohannis,…

- Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul, au declarat surse politice.

- Ministrul Culturii: Ar fi interesant sa-mi inchei mandatul de Ziua Culturii. Replica lui Iohannis Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a declarat, luni seara, ca a avut o discutie cu presedintele Romaniei, in care i-ar fi spus acestuia ca ar fi interesant sa-si incheie mandatul de ministru de…

- "Daca va fi nevoie, vom sta toata nosptea pana rezolvam. (...) Propunerea mea e sa ne calmam si sa nu uitam ca sunt cu ochii pe noi milioane de romani. (...) Este obligatoriu sa gasim solutia finala si sa ne aducem aminte de zilele in care era uniti", a declarat Secretarul general adjunct al PSD,…

- PSD a castigat alegerile din 2016, dar in numai un an a schimbat deja un prim ministru, Sorin Grindeanu, dupa ce o prima nominalizare pentru postul de premier - Sevil Shhaideh - fusese respinsa. In aceste conditii, daca PSD ii retrage acum sprijinul lui Mihai Tudose, iar acesta demisioneaza, ar trebui…

- Premierul Mihai Tudose ar fi decis plece din fruntea Guvernului daca PSD ii retrage sprijinul politic la sedinta Comitetului Executiv din aceasta dupa-amiaza, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din partid. Potrivit acestora, Tudose nu doreste sa repete experienta lui Sorin Grindeanu. Liviu…

- Victor Ponta ii da replica lui Codrin Ștefanescu, dupa ce acesta a avut un atac foarte dur la adresa fostului premier, sustinand ca acesta a lucrat de la bun inceput impotriva partidului. „Și-a bagat dracu coada”, a spus Ștefanescu, cu trimitere la cazul lui Grindeanu. Lovitura! Parchetul…

- Comitetul Executiv al PSD ce va avea loc la sfarsitul acestei luni la Iasi, prin hotararile care vor fi luate acolo, va clarifica o serie de lucruri in partid, a afirmat joi, la Arad, deputatul Dorel Caprar, presedinte al Comisiei de aparare din Camera Deputatilor. "Privitor la o eventuala…

- Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD a discutat despre conflictele interne din partid, despre relația Dragnea - Tudose și despre o posibila demisie a premierului. „Momentan nu i-a cerut...

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Liderii PSD s-au reunit intr-o ședința a Comitetului Excutiv care tinde sa devina una maraton, durand deja peste 4 ore. Pentru ca ședința este una foarte importanta, liderii PSD au apelat la masuri de securitate fara precedent. Pe langa deja clasicul bruiaj al telefoanelor, care se intampla…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- Președintele Klaus Iohannis prezent astazi la ședința de alegeri a CSM, a declarat ca, in cazul in care se va discuta despre o modificare a Constituției, este necesar sa se introduca și criterii de integritate pentru politicieni, astfel incat persoane urmarite penal și condamnate sa nu mai poate avea…

- Inițiatorul proiectului de lege, Catalin Radulescu, spune ca este necesar ca prevederile din legea actualî provind abuzul în serviciu sa fie modificate. Concret, se propune introducerea unui prag de 200.000 de euro în cazul abuzului în serviciu. Peste acest prag,…

- "Asistam in aceste momente la un simulacru de dezbatere privind bugetul statului. Consideram ca aceasta abordare este una primitiva si lipsita de orice logica in conditiile in care nu ni se permite sa prezentam toate amendamentele pe care le avem. Profitand de acest regulament pe care il avem in…

- Liviu Dragnea primeste lovitura dupa lovitura chiar din interiorul partidului. Dupa ce chiar vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu, una dintre cele mai cunoscute figuri din partid, a marturisit ca se opune organizarii mitingurilor impotriva statului paralel, un alt greu din PSD iese la inaintare…

- ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea e libera sa protesteze. Se intampla de atata vreme. E in ultima vreme o anumita tendinta de a muta disputele politice, lupta politica, din Parlament, care este forumul democratic, in strada”, a spus Calin Popescu Tariceanu, intrebat…

- Liderii PSD s-au reunit, duminica seara, intr-o ședința in care au decis organizarea unor mitinguri de amploare in București și in marile orașe ale țarii impotriva ”Statului paralel”. Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, susține ca nu a participat la ședința in care s-au luat aceste decizii și,…