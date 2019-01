Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorii privind sectorul manufacturier din cele mai mari economii ale lumii au semnalat scaderi la sfarsitul anului trecut, anul 2019 incepand cu noi provocari pentru cresterea economiei mondiale si pentru bancile centrale, scrie Bloomberg.

- Intentia autoritatilor din Romania de a consolida bugetul cu o noua taxa ar trebui sa le reaminteasca bancilor straine prezente in Europa de Est cat de vulnerabile pot fi in aceasta regiune, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

- Rezerva federala americana (Fed), Banca Angliei si Banca Centrala Europeana incep sa fie supuse la presiuni din partea politicienilor, aceeasi situatie intalnindu-se si la bancile centrale din India, Turcia si Africa de Sud si alte state emergente, informeaza Bloomberg.

- Guvernatorul Bancii Centrale a Poloniei, Adam Glapinski, l-a acuzat pe magnatul aflat in mijlocul unui scandal de coruptie, care a dus la demisia presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara din Polonia (KNF), ca incearca sa saboteze industria bancara din Polonia, transmite Bloomberg, citat…

- Toyota a ales regiunea Silezia din sudul Poloniei ca locatie a unei noi fabrici auto. In conditiile in care Europa intoarce spatele masinilor diesel, cursa catre productia de autovehicule electrice si hibride a inceput, iar Polonia nu vrea sa lipseasca, scrie Deutsche Welle. Gigantul japonez fabrica…

- Situatia in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, este "tensionata", iar Rusia ar putea incerca sa amplifice criza, avertizeaza viceamiralul Ihor Voroncenko, comandantul Fortelor Navale din Ucraina."Din punctul de vedere al oficialilor militari, situatia care se contureaza acum in…