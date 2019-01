Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit in California in urma furtunilor severe care au generat cantitati impresionante de ploaie si un strat de zapada de peste doi metri in muntii Sierra Nevada in aceasta saptamana, alaturi de inundatii, viituri si alunecari de noroi, au anuntat joi autoritatile americane,…

- Cel putin cinci persoane au murit in California in urma furtunilor severe care au generat cantitati impresionante de ploaie si un strat de zapada de peste doi metri in muntii Sierra Nevada in aceasta saptamana, alaturi de inundatii, viituri si alunecari de noroi, au anuntat joi autoritatile americane,…

- Dupa avalanșa de marți, ce a blocat DN 75 in zona localitații Baița, miercuri au avut loc alte doua in zona Vartop. Cele doua avalanșe s-au produs miercuri dimineața, in zona localitații Vartop. „Zapada cazuta pe carosabil blocheaza ambele sensuri de mers. Nu au rezultat victime sau daune…

- Opt persoane au fost salvate si una a fost gasita moarta dupa ce o serie de avalanse au ingropat sub zapada 11 oameni in regiunea Habarovsk din Extremul Orient rus, informeaza agentia de stiri TASS, preluata de dpa. "Am gasit noua persoane. Opt oameni sunt in viata, una a murit", a relatat…

- Cel putin trei oameni au murit si mii de familii au ramas fara electricitate in Carolina de Nord, Carolina de Sud si Virginia, marti dimineata, dupa ce o furtuna de zapada a provocat ninsori abundente in sud-estul Statelor Unite, unde stratul de omat a inregistrat in anumite locuri o grosime de pana…

- Cel putin 29 de persoane au murit dupa ce o barca de croaziera s-a scufundat sambata in Lacul Victoria, au transmis autoritatile din Uganda, mentionand ca peste 40 de persoane au fost salvate la timp, relateaza Reuters.

- Treizeci si una de persoane au murit in incendiile care devasteaza nordul si sudul Californiei, alimentate de rafale de vant violente care ingreuneaza lupta impotriva flacarilor, relateaza AFP, potrivit news.ro.Alte sase corpuri au fost gasite in nordul Californiei, devastat de incendiul denumit "Camp…

- Șase persoane au fost arestate in cadrul unei investigații preliminare privind un potențial atac asupra președintelui Franței, Emmanuel Macron, a afirmat o sursa apropiata anchetei, relateaza Reuters.Sursa a declarat ca serviciile de securitate franceze au arestat marți șase suuspecți care…