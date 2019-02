Avalanșă n Crans-Montana, zece persoane au fost prinse sub zăpadă Circa zece persoane au fost surprinse marți de o avalanța pe o pista din stațiunea de schi Crans-Montana, în Alpii elvețieni, iar șansele de supraviețuire scad cu fiecare ora care trece, scrie AFP.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 14,15 (13,15 GMT) în sectorul Plaine-Morte, potrivit poliției din cantonul Valais, care a evocat prudent "mai multe persoane" prinse de avalanța.

Președintele comunei Crans-Montana, Nicolas Féraud, a declarat pentru presa elvețiana ca "între zece și 12 persoane" au fost prinse de caderea de zapada.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

