Avalanşă într-o staţiune de schi din Elveţia: mai multe persoane sunt date dispărute Oficialii au confirmat ca avalansa a avut loc in Crans-Montana in jurul orei locale 14.15. Conform informatiilor din presa locala, pana la 12 persoane ar putea fi ingropate in zapada. Doua elicoptere si caini de salvare se afla la fata locului. Vremea din zona s-a incalzit in ultimele zile si a facut ca o parte din zapada sa se topeasca, potrivit Reuters. Totusi, riscul unei avalanse era setat la nivelul doi din cinci marti. Statiunea Crans-Montana nu a confirmat numarul celor afectati de incident. Philippe Magistretti, presedintele companiei de telescaun a statiunii,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de intervenție au salvat cinci persoane care au fost ingropate in zapada in urma unei avalanșe produse miercuri in Munții Tatra din sudul Poloniei, au anunțat serviciile de salvamont poloneze, relateaza Reuters preluata de mediafax. Avalanșa s-a produs la 24 de kilometri sud de stațiunea…

- Echipele de interventie au salvat cinci persoane ingropate sub un strat de zapada in urma unei avalanse care s-a produs in Muntii Tatra din sudul Poloniei, au anuntat miercuri serviciile poloneze de salvamontisti, relateaza Reuters.

- Echipele de interventie au salvat cinci persoane ingropate sub un strat de zapada in urma unei avalanse care s-a produs in Muntii Tatra din sudul Poloniei, au anuntat miercuri serviciile poloneze de salvamontisti, relateaza Reuters. Avalansa s-a produs la o distanta de 24 de kilometri sud in raport…

- Trei persoane au fost surprinse de o avalanșa în Munții Tatra, sudul Poloniei, a anunțat serviciul de salvare TOPR la postul de televiziune TVN24, relateaza Reuters. Postul privat de radio RMF FM a spus ca o echipa de salvare s-a deplasat cu elicopterul pentru a salva victimele.

- Cel puțin 12 persoane au murit in urma unui atac al talibanilor asupra unei baze militare din Afganistan, dupa ce o mașina incarcata cu exploziv a fost detonata, au anunțat oficialii locali, citați de Reuters, potrivit mediafax. Atacul a avut loc in provincia Maidan Wardak, situata in sudul…

- Patru persoane au murit si alte circa sapte sunt date disparute vineri dupa ce o avalansa a ingropat vehiculul in care se aflau intr-o trecatoare din Himalaya aflata la mare altitudine, din statul indian Jammu si Casmir, a informat un oficial local, citat de DPA, relateaza Agerpres.Avalansa…

- Avalanșa a lovit restaurantul hotelului Santis in timp ce mai mulți oameni mancau inauntru. Echipele de salvare elvețiene au inițiat imediat o operațiune de cautare dupa ce un strat de zapada uriaș a acoperit tot ce i-a ieșit in cale. In urma incidentului, trei oameni au fost raniți și 25 de masini…

- Un elicopter medical s-a prabusit intr-o zona muntoasa din apropiere de Porto, al doilea cel mai mare oras din Portugalia. Toti cei patru aflati la bord, doi piloti si doua cadre medicale, au murit in accident, potrivit media locale citate duminica de dpa si Reuters, potrivit agerpres.ro.citește…