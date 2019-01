Patru turisti din Suedia si Finlanda sunt in continuare disparuti joi, la o zi dupa ce au fost surprinsi cel mai probabil de o avalansa in zona arctica a Norvegiei, au anuntat reprezentanti ai Politiei locale, citati de Reuters.



Avalansa s-a produs miercuri in regiunea Troms din nordul Norvegiei, o zona foarte populara in randul pasionatilor de schi. Trei finlandezi si un suedez schiau in acea regiune, iar disparitiile lor au fost raportate la Politie in jurul orei 15:00 GMT.



Conditiile meteorologice nu au permis echipajelor de salvare sa isi continue operatiunile in cursul…