Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de interventie au salvat cinci persoane ingropate sub un strat de zapada in urma unei avalanse care s-a produs in Muntii Tatra din sudul Poloniei, au anuntat miercuri serviciile poloneze de salvamontisti, scrie agerpres.ro.

- Proteste fata de ura si violenta s-au desfasurat luni pe tot cuprinsul Poloniei, mii de oameni iesind pe strazi pe a aduce un omagiu primarului din Gdansk, Pawel Adamowicz, care a fost injunghiat mortal in cursul unui eveniment caritabil, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Naționala Portugaliei U21 a ratat calificarea la Euro 2019 dupa ce a pierdut barajul cu Polonia. Fosta adversara a Romaniei din grupa de calificare a pierdut returul cu Polonia, scor 1-3. In tur, Portugalia caștigase pe terenul leșilor cu 1-0. Azi, Polonia avea 2-0 dupa doar 8 minute. Bielik, și Kownacki…

- Echipele de cautare au recuperat ramasitele a cel putin 42 de persoane ucise in incendiul devastator care a distrus in mare parte orasul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetatie din istoria statului, au declarat luni autoritatile, relateaza Reuters.