Avalanşă în Crans-Montana. Turişti surprinşi de valul de zăpadă Conform ultimului anunt al politiei ce cuprinde un bilant provizoriu al victimelor, patru persoane au fost ranite, dintre care una se afla in stare grava. Echipe de salvare continua sa caute supravietuitori. Potrivit ziarului local Le Nouvelliste, inca cel putin 10-12 persoane ar fi in continuare prinse sub un strat de zapada inalt de circa doi metri, dupa ce avalansa a acoperit circa 300-400 de metri din partia de schi. Accidentul s-a petrecut la ora locala 14:23 in sectorul Plaine-Morte. Acesta ajunge la o altitudine de peste 3.000 de metri si este sectorul schiabil situat la cea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

