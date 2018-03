Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, în coliziunea a doua trenuri în provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvânt al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa

- Patru persoane au fost ucise in explozia unui imobil la Leicester, in Aglia, duminica seara, a carei origine nu a fost legata de terorism, iar serviciile de salvare au cautat eventuali supravietuitori pana luni, scrie AFP.

- Doua persoane au fost ucise in orasul Zurich, dar situatia este acum sub control, a anuntat vineri dupa-amiaza Politia elvetiana, potrivit Mediafax. “Doua persoane au murit in urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich”, a confirmat ...

- Doua persoane au fost ucise intr un incident armat produs vineri dupa amiaza in centrul orasului elvetian Zuuml;rich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala, potrivit Romania TV. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Un barbat in varsta de 43 de ani si fiica sa de 11 ani au murit in timp ce se aflau intr-o vacanta la schi, in urma unei avalanse produse in Alpii francezi, au anuntat, luni, echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- “Cei trei atacatori sinucigasi au murit, la fel si alte 18 persoane. 22 de persoane au fost ranite”, a declarat Damian Chukwu, respezentant al politiei. Atacul a avut loc la o piata de peste, vineri seara, la ora 19.00 GMT. Triplul atentat inca nu a fost revendicat, insa gruparea Boko…

- Un camion, in care se aflau sute de imigranti din Eritrea si Somalia, s-a rasturnat, miercuri, la sud de orasul Bani Walid din Libia, in urma accidentului decedand cel putin 19 persoane, iar alte aproape 80 au fost ranite, au anuntat autoritatile locale, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s a prabusit in Belgia, scrie Romania TV. Tragedia s a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site ul agentiei de presa Reuters.Avionul s a prabusit…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Cel puțin opt persoane au murit, dupa ce o butelie folosita de un vanzator stradal a explodat. Incidentul a avut loc in Bolivia, in timpu carnavalului Oruro. Alte cel puțin 40 de persoane au fost ranite. Explozia s-a produs pe o strada aglomerata, pe ruta principala a paradei.

- Cel putin patru oameni au murit si alti 225 au fost raniti in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan, iar alte 85 de persoane sunt date disparute, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului…

- Cel putin sapte militari turci au murit in ultimele 24 de ore in cursul ofensivei Ankarei impotriva kurzilor din regiunea siriana Afrin, aceasta fiind cea mai sangeroasa zi pentru armata turca de la lansarea ofensivei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Cel putin 18 persoane au murit, sambata, in urma unui atac armat la un club de noapte din Fortaleza, in Brazilia. In atac au fost ranite 16 persoane.Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere,…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Deraierea trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute, a avut loc in jurul orei locale 07:00 (06:00 GMT) in apropierea marii metropole din nordul Italiei, a declarat Cristina Corbetta de la serviciile de urgenta din Milano, pentru canalul SkyTG24. Trenul Trenord cu sase vagoane plecase din orasul…

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Cel putin 3 oameni si-au pierdut viata, joi, si numeroase persoane au fost ranite dupa ce un tren a deraiat langa Milano, anunta Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Externe a precizat ca nu exista in acest moment informatii ca printre victime s-ar afla si romani.

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24, citeaza medifax.ro.

- Cel puțin cinci elevi au fost impușcați, marți, la un liceu in urma unui atac armat intr-o școala din Kentucky, transmite CBS News. Incidentul a avut loc la Liceul Marshall County in Benton, Kentucky. Din primele informații suspectul a fost reținut de polițiștii care au intervenit la locul atacului.…

- Ministrul de interne din Afganistan a declarat, pentru BBC, ca a fost o greseala transferarea securitatii la Hotelul Intercontinental, din responsabilitatea politiei, catre o firma privata de securitate, in urma cu trei saptamani. Oficialii incearca, inca, sa inteleaga cum au reusit atacatorii sa patrunda…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Cel putin 16 oameni au murit si alti 65 au fost raniti in urma a doua atacuri sinucigase ce au avut loc, luni, in centrul Bagdadului, a anuntat Ministerul irakian de Interne, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite în urma furtunilor produse în ultimele zile în Madagascar, au anuntat luni autoritatile, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv civili, intr-o explozie in orasul Idlib, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), potrivit Reuters.OSDH a precizat ca explozia s-a produs la sediul unei miscari de opozitie, scrie news.ro.…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de...

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de un oficial local, informeaza AFP. 'Bilantul a urcat la 12 morti', a declarat pentru AFP un purtator…

- Un bilant preliminar indica faptul ca in urma atacului s-a inregistrat un mort si doi raniti. Autorul atacului a fost arestat. El are 18 ani si este originar din Egipt. Incidentul s-a petrecut pe Avenue Road, din Dublin, in jurul orei locale 9 (ora 11, ora Romaniei). Politia informeaza ca…

- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de-a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP. ‘Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de victime’, a declarat…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome. 'Toate cadavrele au fost scoase din epave…

- Anchetatorii considera ca focul din Bronx, de vineri dimineata, care a ucis 12 persoane, inclusiv patru copii, a fost cauzat de un copil care se juca la o soba. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a declarat ca "acesta este incendiul cu cel mai mare numar de morti din ultimii cel puțin 25…

- Cel putin 12 persoane, intre care un copil de un an, au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara intr-un bloc de locuinte din cartierul Bronx, din New York. Mai multe persoane sunt ranite, patru dintre acestea fiind in stare critica. Este cel mai grav incendiu din oras din ultimii 25 de ani.…

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 14 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio. "Am trista datorie de a va spune...

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Cel putin sapte persoane au decedat si mai multe au fost ranite in timpul vacantei de Craciun in urma unor accidente produse in Alpii Elvetieni si in Muntii Tatra Mare, informeaza DPA si Xinhua. O femeie in varsta de 29 de ani din Elvetia a fost maturata impreuna cu doi insotitori de o…

- Scene cumplite la Moscova. Un autobuz a intrat intr-un pasaj pietonal subteran. Cel putin cinci oameni au murit, arata bilantul serviciilor de urgenta, in timp ce alti 15 au fost raniti. Va avertizam, urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Un incident violent s-a produs in capitala Rusiei, iar autoritatile sunt in alerta maxima. Un autobuz de linie a intrat in plina viteza intr-o multime. In urma impactului, cinci persoane au murit, iar alte 15 au suferit mai multe rani. Zona a fost izolata, iar politistii ii sfatuiesc pe oamenii din…

- Cel puțin 160 de oameni au ramas blocați la 25 de metri inalțime, cand un sistem de telecabina din Alpii francezi s-a stricat. Incidentul a avut loc in stațiunea de schi Chamrousse, relateaza euronews.com. Oamenii au fost salvați cu ajutorul elicopterelor.

- Cel putin 37 de persoane au murit intr-un incendiu care a avut loc intr-un centru comercial din Davao, oras din sudul Filipinelor, regiunea deja afectata de o furtuna violenta, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de AFP.

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP. Acest tip de atac asupra…

- Cel putin 13 oameni au murit si noua sunt dati disparuti in urma ciocnirii a doua nave in apele tanzaniene ale lacului Tanganyika, transmite AFP. Accidentul a avut loc vineri in zori si a implicat un vas ce transporta 135 de pasageri si un altul cu 63 de persoane la bord, a declarat, pentru…

- Tragedie IMENSA de sarbatori: Un autocar a cazut intr-un rau, de pe un pod. Cel putin 33 de morti si 20 de raniti Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar care transporta pasageri a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un rau

- Cel putin 40 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, în urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Atacul…

- Cel putin o persoana a murit si alte 18 au fost ranite in urma unei explozii produse la o conducta de gaz a OMV din Austria, relateaza oe24.at. Incidentul a avut loc marti dimineata la Baumgarten, la est de Viena.

- Cel puțin doi oameni au murit și alți doi au fost raniți, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit într-o zona rezidențiala a orașului american San Diego, a anunțat postul de televiziune Fox 5.

- Un accident feroviar s-a produs, marti, in Germania, unde un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa. In urma coliziunii, cel putin 50 de oameni au fost raniti, potrivit unor surse din politie. mAccidentul a implicat un tren de pasageri și un altul de marfa și a avut…

- Cel puțin opt persoane au fost ucise marți in explozia unui microbuz-capcana in orașul sirian Homs, in centrul țarii, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, citat de agerpres.ro.

- Vasul transporta doi marinari și 20 de pasageri atunci cand o ciocnire s-a produs in apele de langa Incheon, la vest de Seul, a precizat un oficial al garzii de coasta, intr-o intalnire cu presa.Doi oameni sunt inca dați disparuți și o operațiune de cautare și salvare, implicand 5 elicoptere…