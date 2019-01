Avalanșă în Alpi. Hotel îngropat în zăpadă, turiști răniți Cel puțin trei persoane au fost ranite joi dupa ce o avalansa a lovit un hotel situat in zona trecatorii Schwaegalp din Alpii elvetieni, a informat politia locala, citata de DPA. 'Vehiculele aflate in parcarea hotelului si parti ale restaurantului au fost ingropate sub zapada', a informat intr-o declaratie departamentul de politie al cantonului Appenzell Ausserrhoden. Un total de 75 de persoane au fost coborate in vale, a mai declarat purtatorul de cuvant al poliției, la cererea agenției Keystone-SDA. In plus, o casa de vacanța din zona a fost evacuata ca masura de precauție. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

