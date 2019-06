Avalanşă de solicitări pentru alungarea urşilor, în weekend V. Stoica Sambata trecuta, jandarmii au avut un adevarat record de intervenții pentru alungarea urșilor care au aparut atat in localitațile de deal și de munte ale județului Prahova, dar și in padurile cutreierate de turiști. Nu mai puțin de noua solicitari au fost primite intr-o singura zi, jandarmii prahoveni din cadrul I.J.J. Prahova intervenind pe tot parcursul zilei de sambata, in urma mai multor apeluri venite pe numarul unic de urgența 112, prin care a fost semnalata aparitia ursilor, in mai multe localitati, respectiv Breaza, Telega, Busteni si Azuga. Jandarmii au folosit semnalele acustice… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

