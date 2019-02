Stiri pe aceeasi tema

- Poliția austriaca a anuntat ca o avalanșa a ingropat mai multe persoane in Austria, in apropiere de granița cu Germania, sambata dupa-amiaza, iar o misiune de salvare se afla in plina desfașurare, informeaza presa locala, relateaza Associated Press.Avalanșa s-a produs intr-o regiune de munte…

- Cel puțin zece persoane au fost prinse de o avalanșa pe o pista din stațiunea de schi Crans-Montana, in Alpii elvețieni. Potrivit specialiștilor, șansele lor de supraviețuire sunt din ce in ce mai mici cu...

- Echipele de intervenție au salvat cinci persoane care au fost ingropate in zapada in urma unei avalanșe produse miercuri in Munții Tatra din sudul Poloniei, au anunțat serviciile de salvamont poloneze, relateaza Reuters preluata de mediafax. Avalanșa s-a produs la 24 de kilometri sud de stațiunea…

- Trei persoane au fost surprinse de o avalanșa în Munții Tatra, sudul Poloniei, a anunțat serviciul de salvare TOPR la postul de televiziune TVN24, relateaza Reuters. Postul privat de radio RMF FM a spus ca o echipa de salvare s-a deplasat cu elicopterul pentru a salva victimele.

- Iarna grea din Europa a devenit și mai dificila, sute de oameni fiind blocați dupa ce drumurile au fost ingropate de avalanșe, conform Dailymail. Cele mai multe coduri roșii sunt in Germania și Austria,...

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata in urma accidentelor asociate unei furtuni de zapada si ploilor abundente care au afectat la sfarsitul saptamanii numeroase zone din Statele Unite unde vremea a inceput sa se amelioreze sambata, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Furtuna de zapada…

- Opt persoane au fost salvate si una a fost gasita moarta dupa ce o serie de avalanse au ingropat sub zapada 11 oameni in regiunea Habarovsk din Extremul Orient rus, informeaza agentia de stiri TASS, preluata de dpa. "Am gasit noua persoane. Opt oameni sunt in viata, una a murit", a relatat…