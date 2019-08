Avalanşă de apeluri false la 112. IGPR, apel public către populaţie "In ultima perioada de timp s-au inregistrat multe apeluri false la 112, in care se reclamau, in proporție foarte mare, situații de rapiri, lipsiri de libertate, sechestrari de persoane etc. Ieri a fost prezentat ultimul caz din Bucuresti unde peste 80 de politisti au cautat mai multe ore o adolescenta si totul s-a dovedit o gluma proasta. Astazi vorbim despre Sibiu, unde o femeie si-a alertat familia ca este lipsita de libertate, si ca are cu ea un copil de 1 an si opt luni. In fapt, femeia de 30 de ani incerca sa isi construiasca o aparare in fata concubinului, caruia ii furase portofelul",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 23 august, in timp ce la București zeci de polițiști și voluntari cautau o adolescenta de 16 ani, care anunțase ca este rapita, peste 30 de oameni ai legii din Sibiu și Brașov se confruntau cu o alta rapire, sesizata prin 112. De aceasta data, ”rapirea” era incercarea unei femei de a se ascunde…

- In perioada 1 – 4 august 2019, in cadrul acțiunii pentru depistarea celor care efectueaza transport neautorizat de persoane, polițiștii au depistat 244 de autovehicule ce efectuau, in mod ilegal, transport contra-cost de persoane. In aceste condiții, au fost dispuse 201 imobilizari de autovehicule folosite…

- Problema fortei de munca din turism se poate rezolva prin educatie Foto: anat.ro. Reprezentantii industriei hoteliere considera ca problema fortei de munca din turism se poate rezolva prin educatie. Mai mult, învatamântul în sitem dual ar putea fi o solutie în acest sens.…

- Magistrații Curții de Apel Brașov au dispus, astazi, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile fața de doi barbați, in varsta de 36 ani, respectiv 42 ani, din municipiul București, respectiv Targu-Jiu. Reamintim faptul ca membrii unui grup infracțional organizat, format din 7 persoane fizice…

- Politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti au efectuat pe raza municipiului Bucuresti patru perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de proxenetism, informeaza, joi, IPJ Prahova. Din cercetari au rezultat indicii ca,…

- Sute de aradeni sunt asteptati, incepand de marti, timp de sase seri, la cinematograful organizat in Parcul "Mihai Eminescu", unde Caravana Metropolis poposeste pentru noi proiectii. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, cinematograful calator Caravana Metropolis s-a intors pentru…

- Cu toate ca din ce în ce mai multe persoane sunt îngrijorate în legatura cu posibilitatea de a fi dezinformați și aleg sa apeleaze la surse de încredere, acestea nu sunt mai dispuse sa contribuie financiar pentru jurnalism de calitate, scrie BBC News. Acestea sunt doua…

- Sase persoane suspectate de furt de combustibil au fost arestate, iar una a fost plasata sub control judiciar in urma unor ample perchezitii facute de politisti in judetele Ialomita, Suceava si in Bucuresti.