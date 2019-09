Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul german al echipei Ferrari, Sebastian Vettel, a castigat, duminica, Marele Premiu al statului Singapore, a XV-a a etapa a Campiontului Mondial de Formula 1, fiind urmat de coechipierul sau, Charles Leclerc din Monaco, si de olandezul Max Verstappen de la Red Bull, potrivit news.ro.Vettel,…

- Pilotul francez Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminica in Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore, a 15-a mansa a Campionatului Mondial, devansandu-i pe britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), si pe coechipierul sau, germanul Sebastian Vettel.

- Pilotul francez Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminica in Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore, a 15-a mansa a Campionatului Mondial, devansandu-i pe britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), si pe coechipierul sau, germanul Sebastian Vettel. Leclerc a scos cel…

- FORMULA 1. Charles Leclerc este la al cincilea pole position din acest sezon, al treilea consecutiv. Al doilea in calificarile de sambata s-a clasat Lewis Hamilton (Marea Britanie / Mercedes), al treilea Sebastian Vettel (Germania / Ferrari), pe patru a terminat Max Verstappen (Olanda / Red Bull)…

- Pilotul monegasc Charles Leclerc a obtinut a doua sa victorie consecutiva in Formula 1, dupa ce s-a impus duminica pe circuitul Monza, unde Ferrari a obtinut primul succes in Marele Premiu al Italiei din 2010, relateaza AFP. Leclerc a fost urmat in clasament de pilotii de la Mercedes,…

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a stabilit cel mai bun timp al celei de-a treia sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Belgiei la Formula 1, a 13-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat sambata pe circuitul Spa-Francorchamps cu timpul de 1 min.44 sec.206/1000 (9…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a obtinut primul pole position din cariera sa in Formula 1 dupa ce a stabilit cei mai buni timpi in calificarile pentru Marele Premiu al Ungariei, a 12-a etapa a Campionatului Mondial, sambata, pe circuitul Hungaroring din Budapesta. El va lua…

- Charles Leclerc, pilotul celor de la Ferrari, a reușit azi, pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg, al doilea pole al sau din acest sezon – și din cariera, de altfel -, incheind sesiunea de calificari cu 0.259 secunde in fața lui Lewis Hamilton, pilotul lui Mercedes. Al treilea s-a plasat Max Verstappen,…