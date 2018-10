Auzul pierdut ar putea fi restabilit Oamenii de stiinta au reusit, printr-un nou studiu, sa regenereze celulele senzoriale cili, gasite in cohlee, care este o parte a urechii interne. Aceste celule transforma vibratiile sonore in semnale electrice si pot fi distruse definitiv din cauza zgomotelor puternice sau a inaintarii in varsta, potrivit sciencedaily.com. Pierderea auzului, in special cea partiala, a fost pentru mult timp acceptata ca o simpla consecinta a inaintarii in varsta, astfel ca aproximativ 30 de milioane de americani sufera de astfel de probleme. Cu toate acestea, specialistii au observat ca pasarile, broastele si… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

