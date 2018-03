Stiri pe aceeasi tema

- Autovehiculele electrice pot fi mai ieftine decat cele pe combustibili petrolieri pana in 2025, daca costul bateriilor litiu-ion continua sa scada, potrivit unui raport al Bloomberg New Energy Finance. Unele modele de masini electrice ar putea costa la fel de mult ca motoarele cu ardere…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a avut luni, 19 martie 2018, o intrevedere cu o delegație a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de țara pentru Romania și Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018-2023. ”Relația de…

- In ziua in care Radio Romania Muzical, unicul post romanesc dedicat muzicii clasice, implineste 21 ani de existenta, violonistul Alexandru Tomescu va canta la ParkLake Shopping Center din Bucuresti, intr-un eveniment din cadrul campaniei “Asculta 5 minute de muzica clasica”. Evenimentul are loc sambata,…

- CHIȘINAU, 17 mart — Sputnik. Începând cu ziua de sâmbata, meteorologii prognozeaza ploi și lapovița iar în urmatoarele zile chiar ninsori puternice. Specialiștii atenționeaza ca izolat va viscoli și se vor forma depuneri de lapovița pe firele electrice și crengi,…

- Fierul vechi recuperat de la unitațile miniere Paroșeni și Uricani este scos la vanzare. Societatea Naționala de Inchideri Mine Valea Jiului vinde deșeuri feroase și neferoase rezultate in urma inchiderii unitaților miniere. Societatea spera sa obțina peste un milion de lei de pe urma tranzacției.…

- Drumul judetean DJ 503 a fost inchis circulatiei, miercuri dimineata, in zona localitatii Draganesti Vlasca, din cauza apei de pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Autovehiculele sunt deviate pe o ruta ocolitoare. ''In localitatea Draganesti Vlasca, in zona…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia…

- Daimler a anuntat achizitionarea unei participatii de 3,93% la Beijing Electric Vehicle Co, o subsidiara a grupului chinez BAIC, si extinderea cooperarii cu acest grup in domeniul vehiculelor electrice, transmite Xinhua, preluata de Agerpres. "Investiţia reprezintă un nou moment important…

- Kaufland Romania a anunțat ca va suporta pentru clienții sai toate costurile de alimentare la cele 20 de stații de incarcare a mașinilor electrice - amplasate in parcarile sale in parteneriat cu Renovatio, tocmai pentru a-i incuraja pe cei care vor sa conduca eco.

- Incarcarea unui vehicul electric in Romania se poate face, incepand din 19 martie, pe baza unui abonament fix, la care se adauga tariful de incarcare in functie de puterea pe care care masina o poate accesa la statie si timpul cat este conectata pentru alimentare, reiese din datele Renovatio e-charge,…

- Constructorul american de motociclete Harley Davidson a anuntat joi ca a achizitionat o parte din actiunile Alta Motors, o companie din Silicon Valley care produce motociclete electrice, contra unei sume ce nu a fost data publicitatii, informeaza AFP. Aceasta investitie face parte din strategia de…

- Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutor de stat de 70 de milioane de euro pentru autobuze electrice si infrastructura de reincarcare a acestora, a informat Comisia. Schema sprijin[ operatorii de transport public pana la sfarsitul anului 2021, acoperind costurile suplimentare pentru achizitionarea…

- Anul 2018 va fi definitoriu pentru transformarea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui intr-o unitate de elita atat in ce priveste dotarile, cat si satisfacerea nevoilor pacientilor. in acest an, vor demara mai multe investitii: pe langa debutul lucrarilor la noul Ambulatoriu Integrat, va fi construita…

- BMW Group este in discutii avansate pentru a realiza un nou joint-venture pentru automobilele MINI electrice in China. Un element-cheie al dezvoltarii strategice continue a marcii va fi productia pe plan local a viitoarelor automobile MINI electrice pe baterii - in cea mai mare…

- Ryanair iși inchide baza de la Timișoara, motivand ca aceasta nu se justifica economic. Prin urmare, dispar cateva zboruri, care in perioada de cand au fost lansate, nu au avut un grad de ocupare mai mare de 70%. Exista și o veste buna: comapnia lowcost va continua sa efectueze zboruri spre București.

- Purtatorul de vorbe al sefului Politiei Locale Brasov, Anca Lautaru, ne-a remis un drept la replica pe care il redam mai jos, cu mici precizari si intrebari publice, la final. In privința informațiilor conform carora mașina directorului este curațata de o angajata de la Serviciul Administrativ, va…

- Romania va avea pana in 2030 peste un milion de automobile electrice sau hibrid, potrivit lui Razvan Nicolescu, energy&resources industry leader, Deloitte, prezent la conferinta ZF Power Summit. ”Pariul meu este pe energia electrica. Pana in 2030 vom avea peste un milion de automobile electrice…

- Masinile care folosesc combustibil alternativ au o cota de sub 1% din piata auto si, desi vom vedea cresteri spectaculoase pe acest segment, carburantul fosil ramane predominant, a declarat Camelia Ene, Country Chairman & CEO, MOL Romania la ZF Power Summit "Ne-am consolidat…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a lansat miercuri un apel catre toate organizatiile PSD, organizatii neguvernamentale si politicieni pentru elaborarea unui proiect de tara e termen lung - respectiv 25 de ani. Apelul are loc in contextul in care social-democratii se vor reuni…

- Detinatorii de masini electrice pot folosi, incepand de miercuri, in municipiul Suceava, gratuit, reteaua publica de E-statii pentru incarcarea acestora, a anuntat, intr-o conferinta de presa, viceprimarul Lucian Harsovschi. El a spus ca toate cele 28 statii de incarcare, dintre care sunt…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Un nou studiu realizat de Public Health England, cea mai importanta instituție publica din domeniul sanatații din Anglia, prezinta concluzii importante in domeniul consumului de tutun. Potrivit cercetarii efectuate de experți independenți, țigarile electronice, produsele pe baza de tutun incalzit…

- Cu toate ca municipiul Cluj-Napoca are un deficit de zeci de mii de locuri de parcare, Primaria Cluj-Napoca vrea sa rezolve mai întâi problema locurilor de parcare pentru mașinile de lux. Parkingul va fi amplasat în Manastur, între strazile…

- BrightSide a realizat un top al celor mai ieftine tari in care turistii pot petrece concediul. Romania ocupa un loc important, preturile din tara noastra atragandu-le atentia celor care au realizat acest clasament.

- Antrenorul echipei Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca ar vrea de la viitorul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal sa vina cu un proiect in care sa prezinte cum trebuie dezvoltat fotbalul pentru urmatorii 10 ani, astfel incat publicul sa fie din nou atras spre stadioane in numar cat mai…

- Nissan introduce taxiuri care se conduc singure pe strazile din Japonia. Compania a anunțat marți ca intenționeaza sa testeze taxiurile autonome in luna martie, in apropiere de sediul sau din Yokohama. Nissan va folosi doua dintre vehiculele electrice Leaf pentru testele de taxi, primele autovehicule…

- Primarul Constantin Toma a avut ocazia sa vada cu ochii lui cum funcționeaza platforma electronica de management educațional – implementata pana in acest moment in șase licee și școli generale din municipiu -, dar sa și afle parerea utilizatorilor acesteia, pe parcursul vizitei pe care a facut-o, la…

- In cel mult patru ani, județul Brașov ar putea avea 500 de stații de alimentare pentru mașini electrice. Guvernul are in lucru extinderea programului pentru finanțarea acestor stații, pentru ca, pana in 2021, la rețeaua electrica naționala sa fie conectate cel puțin 20.000 de puncte de alimentare. Este…

- Enel SpA, cea mai mare companie de utilitati din Italia, discuta cu o serie de producatori auto, inclusiv Fiat Chrysler Automobiles (FCA), in incercarea de a beneficia de pe urma boom-ului autovehiculelor electrice prin intermediul tehnologiilor sale de reincarcare.

- Primaria Municipiului Zalau va achiziționa in urmatoarea perioada (pana in anul 2020), autobuze ecologice moderne, electrice sau hibrid, care combina motorul electric cu cel diesel. Incepand din acest an, autoritațile locale vor fi obligate, in cazul in care doresc sa faca achiziții noi, sa se orienteze…

- In anul 2025, 152 de milioane de persoane vor consuma produse din tutun fabricate de compania Philip Morris International. Care sunt planurile companiei cu privire la mixul de produse pe care-l va avea pe piata, la nivel global, peste sapte ani? Cate...

- Magazinele ANAF, unde sunt scoase la vanzare bunurile confiscate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, merita vizitate, mai ales ca preșurile sunt foarte mici, o adevarata mana cereasca pentru orice roman! Practic, puteți veti achizitiona haine, cosmetice, electrocasnice, mobila la preturi…

- Rovinieta s-ar putea scumpi cu 200% pentru cele 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa autorizata intre 3,5 și 12 tone, potrivit unui proiect de ordonanta guvernamentala, se arata intr-un comunicat al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR). „Uniunea Nationala a…

- Trei romani au crezut ca au dat lovitura vitii lor, dupa ce au golit de peste un lac din Italia. Insa, ce sa vezi? Autoritatile au intrat pe fir. Barbatii au fost reținuți, dupa ce au pescuit intr-o zona protejata, folosind mai multe cabluri de curent, potrivit vocedimantova.it.

- eMAG are in perioada sezonului rece o multime de oferte bune de tot pentru freze electrice. Daca vrei sa deszapezesti foarte repede si cu efort minim, achizitioneaza acum unul dintre urmatoarele aparate.

- Rebalansarea politica și gasirea unui consens național trebuie sa fie principalul obiectiv al Moldovei in urmatorii ani, considera fostul vicepremier Victor Stepaniuc, citat de NOI.md. Potrivit lui, Republica Moldova, nici la nivel ideologic, nici economic, nici geopolitic nu este pregatita sa faca…

- Cele 10 biciclete electrice cu care s-a dotat municipalitatea suceveana din fonduri elvetiene nu vor putea fi folosite de suceveni pentru plimbari in weekend, nici de turistii dornici sa descopere obiectivele de interes din orasul care a fost desemnat anul trecut „destinatie europeana de ...

- Preturile apartamentelor si caselor sunt cu o treime sub nivelul de acum 10 ani, iar anul trecut ritmul de scumpire consemnat a fost mai mic decat cel din 2016, arata o analiza realizata de Imobiliare.ro.

- Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, SC E Distributie Dobrogea SA Zona MT JT Constanta, anunta intreruperea furnizarii energiei electrice in timpul lucrarilor, dupa urmatorul program: Ziua Data Unitatea Operativatilde;…

- Consiliul Județean Cluj a eliberat doua certificate de urbanism care vizeaza lucrari de investiții in rețeaua de distribuție a energiei electrice destinata consumului general și iluminatului public in comunele Sanmartin și Țaga – sat Santejude Vale. Astfel, in ceea ce privește propunerea de extindere…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un ...

- Norvegia si-a confirmat pozitia de lider mondial in domeniul electrificarii transporturilor, in conditiile in care datele statistice publicate miercuri arata ca peste jumatate din autovehiculele noi vandute anul trecut in Norvegia au fost modele electrice sau hibride, informeaza AFP. Autovehiculele…

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…

- Peste 200.000 de persoane au trecut granita romano-moldoveana in perioada Sarbatorilor de Iarna, o cifra record, sustin reprezentantii Politiei de Frontiera. Multi dintre romanii care au trecut granita s-au intors in tara dupa ce si-au alimentat masinile, au cumparat alimente, bauturi sau tigari, produse…

- Pentru femeia din zodia Gemeni, urmatorii cinci ani vor gravita in jurul flirtului, dragostei si iubirii. In anul 2019 va cunoaste un succes rasunator in afaceri si tot atunci este posibil sa primeasca o mostenire. In anul 2022, va cunoaste adevaratul succes din cariera dupa toti acesti ani dedicati…

- O stație de incarcare gratuita pentru mașini electrice a fost amplasata de circa o luna in parcarea magazinului Kaufland din Alba Iulia. Priza pentru mașini electrice nu a fost, insa, des utilizata avand in vedere ca la Alba Iulia aproape toate mașinile sunt pe combustibil. In mai multe parcari Kaufland…

- Premierul Mariano Rajoy a semnat un acord cu reprezentantii sindicatelor si ai companiilor privind majorarea salariului minim in Spania cu 19% in urmatorii patru ani, transmite EFE, preluata de Agerpres. Salariul minim în Spania va creşte cu 4% în 2018, la 736 de euro (872 de dolari)…

- De fapt, partea mecanica ar ceda cu mult inaintea combustibilului. Sunt sanse destul de mari sa o conduca si copiii tai. Ce este combustibilul viitorului. Numele lui vine din mitologia scandinava, iar explicatia spune tot. Poate fi exploatat in cariere de suprafata, iar acest lucru are un…