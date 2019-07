Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind statutul politistilor de penitenciare a fost promulgata, luni, de presedintele Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Ana Birchall, spune ca legea, care era asteptata de mai bine de sapte ani de angajatii din sistem.

- Interdicția amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție nu poate fi trecuta in Constituție, a decis Curtea Constituționala care a analizat inițiativele de revizuire depuse de opoziție și putere dupa referendumul din 26 mai. Potrivit Agerpres, magistrații constituționali au decis ca trebuie lasat…

- Curtea Constituționala a decis ca prelungirea mandatului șefului Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca, este neconstituționala. Mai exact, instanța de control a Constituției a stabilit ca articolul din legea privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, care i-a permis președintelui…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 24 mai a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport (PL-x 92/04.03.2019);…

- Legea impotriva avortului a fost promulgata in Alabama, potrivit news.ro. Senatul statului Alabama a adoptat cel mai restrictiv proiect de lege cu privire la avort in Statele Unite, care prevede pedepse dure cu inchisoarea de pana la 99 de ani in cazul medicilor care practica intreruperi voluntare…

- Ordonanța care modifica Legea taximetriei a intrat in vigoare și se aplica din aceste zile. Dar atenția a fost mutata pe companiile de ridesharing precum Uber și Bolt, care au fost impinse in afara legii. Ordonanța care modifica Legea taximetriei și care a fost prezentata drept anti-piraterie a intrat…

- Camera Deputatilor a adoptat decizional, marti, legea care interzice amplasarea aparatelor radar in locuri de unde nu sunt vizibile pe drumurile publice, cu 186 voturi "pentru" si 21 "impotriva". Proiectul de lege initial a fost modificat, dupa ce Curtea Constitutionala declarase neconstitutionale unele…

- Legea a fost promulgata de catre președintele Romaniei și urmeaza acum sa intre in vigoare, odata cu apariția in Monitorul Oficial. Un act normativ ce a fost promulgat recent prin intermediul unui decret prezidențial anunța ca o anumita categorie de romani va beneficia de un altfel de concediu. Este…