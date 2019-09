Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, avea o concentratie 1,96 g/l alcool pur in sange la prima analiza si de 1,76 g/l alcool la cea de-a doua prelevare. De asemenea, tanarul consumase cocaina, anunta parchetul. „Pe rolul Parchetului de pe…

- Doua persoane au fost retinute de politisti, sub acuzatia ca ar fi inlesnit practicarea prostitutiei in cazul mai multor femei, in mai multe apartamente situate in sectoarele 3 si 4 din Bucuresti, informeaza vineri DGPMB. Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis AGERPRES, joi, politisti…

- Peste 250.000 de tigarete de contrabanda, care urmau sa fie comercializate intr-o piata din Sectorul 2, au fost gasite de politisti intr-o masina, la Suceava.”Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Un adolescent de 17 ani a fost injunghiat marți seara pe un teren de fotbal dintr-un parc situat in sectorul 2 din București. Polițiștii au dus la audieri un tanar de 16 ani banuit ca ar fi comis fapta. Alerta s-a dat, marți, in jurul orei 21, dupa ce un tanar a fost injunghiat de o persoana necunoscuta…

- Politia Capitalei a prins luni seara in flagrant doi barbati, de 25 si 45 de ani, care transportau zeci de aparate de aer conditionat, in valoare de 300.000 de lei, obtinute prin inselaciune. Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei do barbati este fiul celebrului Leo de la Strehaia.CITESTE…