Autoturism in flacari pe Autostrada A1. Traficul rutier a fost oprit in zona

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza in in judetul Neamt, traficul rutier este blocat pe DN12C la iesirea din localitatea Bicaz catre Cheile Bicazului din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism si o motocicleta.Potrivit Infotrafic, o persoana…

- UPDATE ora 08:15 – Circulatia pe DN2H Radauti – Vicovu de Jos a revenit la normal. Din cauza unei coliziuni intre un autoturism si o caruta, traficul fusese intrerupt pe ambele sensuri in zona localitatii Horodnicu de Jos. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Timis, traficul rutier este blocat pe DN59 la iesirea din localitatea Jebel catre Voiteg, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un utilaj agrigol.In urma evenimentului o persoana…

- Un accident rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane s-a produs, luni dimineața, pe autostrada A10, la kilometrul 52. In urma accidentului o persoana a fost ranita grav. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca, din cauza evenimentului rutier, in care au fost…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Ialomita, pe DN 2 Bucuresti Urziceni, la kilometrul 24 200 de metri localitatea Sinesti , a avut loc un accident in care au fost implicate un autoturism si un autocar.In urma evenimentului o persoana a decedat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe breteaua Autostrazii A3 Turda ndash; Gilau, la iesirea catre DN 1, in zona localitatii Gilau, judetul Cluj, a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme.Potrivit Infotrafic, in urma impactului, doua persoane…

- Un autotren s a rasturnat pe carosabil, vineri seara, in judetul Olt.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza evenimentului rutier, traficul rutier pe DN65 Slatina ndash; Craiova se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, la km 32, in zona Padurii Sarului.Din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un accident rutier a avut loc pe DN 76 Soimus ndash; Brad, la kilometrul 19 400 metri, in localitatea Valisoara, judetul Hunedoara. O motocicleta si un autoturism au fost implicate in eveniment.Pe fondul vitezei neadaptate…