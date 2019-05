Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat in parcare la magazinul de bricolaj Dedeman, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba. Știre in actualizare. Foto: Catalin Cadan Citește Autoturism in flacari, in parcarea Dedeman din Alba Iulia. Pompierii intervin cu o autospeciala și cu o ambulanța in Alba24 .