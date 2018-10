Autoturism furat din Italia “saltat” la Petea

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Smart, care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Ieri, in jurul orei 21.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat si predat autoritatilor competente un barbat din judetul Maramures, condamnat la inchisoare pentru savarsirea infractiunii de contrabanda. Tanarul, in varsta de 27 de ani, s-a prezentat ieri, in jurul orei 07.00,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat la intrarea in țara un autoturism marca Audi A3 care este cautat de catre autoritațile din Belgia. Ieri, 9 septembrie a.c., in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au intocmit lucrare penala unei mame a doua minore, dar și șoferului care conducea mașina in care se aflau acestea, deoarece au incercat sa treaca fraudulos frontiera de stat. In data de 25 august…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean din Republica Moldova, condamnat la inchisoare pentru vatamare corporala grava. In data de 16 august a.c., in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat la intrarea in țara doua autoturisme marca Mercedes care erau cautate de catre autoritațile din Germania și Italia. In data de 10 august a.c., in jurul orei 07.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, jud. Satu…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat din județul Vaslui, condamnat la inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt. Miercuri, 08 august a.c., in jurul orei 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…