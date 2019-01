Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier provocat de un porc mistreț s-a produs, miercuri noaptea, pe DN1, in apropiere de Lancram. Potrivit unui martor, animalul a ieșit de pe camp, in fața unui autoturism, iar șoferul nu a reușit sa evite impactul. In urma coliziunii, mistrețul a fost proiectat in șanțul de langa drum…

- Accident rutier la primele ore ale dimineții, in apropiere de Timișoara. O persoana a fost transportata la spital, in stare grava, fiind scoasa cu greu din interiorul autoturismului, dupa ce a intrat, in plin, intr-un tir. Incidentul rutier a avut loc la ieșirea din localitatea Șag, inspre Jebel. La…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri dimineața, intr-un accident de circulație care a avut loc pe DN 66, pe raza comunei Banita, in apropiere de Petrosani. Evenimentul a avut loc dupa ce o dubita de marfa inmatriculata in judetul Gorj a intrat pe contrasens si s-a tamponat cu un autoturism…

- Un accident rutier cu pagube semnificative pentru șoferii implicați a avut loc, joi seara, pe DN7, la intersecția cu drumul spre Vințu de Jos. In filmul primit de la un participant la trafic se vede gradul de distrugere al celor doua autoturisme. Revenim cu detalii

- Un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a doi tineri (o femeie de 26 de ani și un barbat de 27 de ani), s-a produs joi seara, in jurul orei 20.30, pe Bulevardul Ferdinand, din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, un șofer in varsta de 19 ani nu le-a acordat prioritate celor doi, care traversau […]

- Un barbat din Lechința s-a urcat, luni, rupt de beat la volanul unui tractor și a acroșat pe drumul județean un autoturism care efectua o depașire regulamentara. Mai mult, polițiștii au descoperit ca tractorul respectiv nu era inmatriculat, astfel ca i-au intocmit barbatului dosar penal. Luni, un…

- Accident in lanț in apropiere de Balți. Patru autoturisme s-au ciocnit, dupa ce unul din șoferi a ieșit pe contrasens. In urma impactului, o persoana a fost spitalizata, alte doua avand nevoie de ingrijiri medicale, scrie tvn.md

- Un grav accident de circulație s-a produs luni dupa-amiaza, in jurul orei 17:30, pe DN1C, pe raza localitații Fundatura. Potrivit primelor informații, in accident au fost implicate doua autoturisme – un Volkswagen Golf și o Skoda Octavia. In urma impactului, autoturismul marca Volkswagen Golf a ajuns…