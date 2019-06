Stiri pe aceeasi tema

- Incident pe autostrada A1, pe tronsonul dintre Lugoj și Timișoara. Șoferul unui camion a scapat controlul volanului, dupa ce a adormit, din cauza oboselii, in timp ce conducea. Mijlocul de transport a intrat in parapetul median. Circulația se desfașoara cu dificultate, traficul fiind intreunat și din…

- Inca un accident a avut loc pe autostrada A1. Un autoturism a intrat intr-un autotren, vineri dimineața, la kilometrul 490, pe sensul de mers Lugoj – Timișoara. In urma impactului, autoturismul a luat foc. Incendiul s-a manifestat la compartimentul motor și a fost lichidat cu stingatoarele…

- O persoana a fost ranita usor in urma unui accident produs miercuri pe A1 in zona localitatii Belint. Pompierii au anuntat ca in accident au fost implicate doua automarfare. ”ISU Banat al judetului Timis a primit un apel pe SNUAU 112 privind producerea unui accident rutier pe Autostrada A1 km 460, sensul…

- Traficul pe autostrada A1, intre Timisoara si Lugoj, a fost blocat, miercuri, in urma unui accident produs intre doua autotrenuri, dintre care unul transporta piese metalice, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a informat ca echipele de pompieri au fost solicitate…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in urma cu putin timp, pe Autostrada A1, la km 460.Elena Megherea, purtatorul de cuvant al ISU Banat, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "s a primit un apel pe SNUAU 112 privind producerea unui accident rutier pe Autostrada A1 km 460, sensul de mers Lugoj…

- Cel puțin doi cetațeni români sunt în stare grava dupa ce un microbuz înmatriculat în România s-a rasturnat pe o autostrada din Germania, anunța autoritațile germane, citate de site-ul de știri HNA.de. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44,…

- Un accident rutier a avut loc, luni seara, intre un TIR si un microbuz, pe autostrada A1 Timisoara – Lugoj, in dreptul localitatii Remetea Mare din judetul Timis. In urma accidentului, ambele autovehicule s-au rasturnat, iar soferul microbuzului a murit, o pasagera fiind ranita. Potrivit…

- Un grav accident de circulație s-a produs, luni seara, pe autostrada A1, la kilometrul 484, pe sensul de mers de la Timișoara spre Lugoj, in zona localitații Remetea Mare. Un microbuz care era oprit pe banda de urgența dupa ce a facut pana a fost spulberat de un TIR. In urma impactului, ambele…