- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru a achizitiona servicii de paza pentru sectia de autostrazi, contractul urmand sa fie atribuit pentru o durata de numai 21 luni.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) a decis luni, în Consiliul de Administrație, înființarea unei Antreprize de construcții însarcinate cu lucrari de drumuri și autostrazi, dupa modelul companiilor create de catre Primaria Muncipiului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta SA intentioneaza sa reabiliteze sistemul rutier A2 tronson km 64 500 96 000 Lehliu Drajna Calea 1 si 2.In acest sens, se va organiza si desfasura o licitatie privind atribuirea contractului…

- Circulatia rutiera este deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale, informeaza, luni, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit sursei citate, echipele CNAIR au actionat, in ultimele 12 ore,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca de la ora 3:00 a fost redeschisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe autostrada A2, pe sectorul Drajna-Fetesti, iar pe sectorul Bucuresti-Drajna se circula controlat in coloana, sub supravegherea Politiei…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa, incepand cu ora 15:00, pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila – Drajna), DN 21A (Baraganu – Tandarei), DN 2B (Braila – Galati) si DN 22B (Vizireni – Sendreni, judetul Galati), din cauza fenomenului meteo de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis circulatia pe Autostrada Soarelui intre Bucuresti si Fetesti, pe ambele sensuri de mers, si pe unele tronsoane de pe patru drumuri nationale din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui (A2), contract cu o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri privind lotul 1 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia. Odata urgentate lucrarile de finalizare…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj, in calitate de expropriator in numele Statului Roman, anunta declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii “Autostrada Sebes-Turda…

- Autostrada Sebeș-Turda: CNAIR incepe expropierea proprietatilor situate pe raza localitații Sebeș. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj, in calitate de expropriator in numele Statului Roman, anunta declansarea procedurilor…

- Documentatia pentru Contractul destinat proiectarii si executiei sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti-Sibiu a fost trimisa joi la ANAP pentru verificare si validare, anunta, intr-un comunicat, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA cauta o societate care se va ocupa de intretinerea sistemului de iluminat la reteaua de drumuri din administrarea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri DRDP Constanta. Motiv pentru care va fi organizata o procedura de achizitii…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben si cod portocaliu Foto: Arhiva. Circulatia rutiera pe autostrazile A2, Bucuresti - Constanta, si A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisa pentru toate categoriile de autovehicule - informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta deschiderea circulatiei rutiere pe doua drumuri din judetul Tulcea, intre Horia si Nalbant si intre Topolog si Cataloi, incepand cu ora 8:00, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Ramane insa restrictia de tonaj,…

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe mai multe drumuri din judetele Tulcea si Buzau ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Luiza Radulescu Pintilie Evolutia severa a vremii- cu ninsori, drumuri inzapezite si cod portocaliu de ger, ce s-ar putea prelungi – a determinat minerii de la Salina Slanic sa-si opreasca, ieri, temporar, protestul reluat luni, pentru a putea fi onorate livrarile de sare catre Compania Nationala de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA inchiriaza 17 autoutilitare pentru Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta DRDP . In acest sens, CNAIR SA va organiza si desfasura o procedura publica pentru atribuirea contractului "Inchiriat autoutilitara transport mixt…

- Conducatorii auto ar trebui sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si numai daca au autovehiculele echipate de iarna, in conditiile in care meteorologii au emis mai multe Coduri portocalii de ninsori si viscol, arata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)."Recomandam…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, a organizat o procedura publica pentru atribuirea contractului "Autoturisme break, zece bucati, pentru DRDP Constantaldquo;. Pe SEAP a fost publicat numele castigatorului acestui…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere continua montarea de parapete de beton. Potrivit unui comunicat de presa al Companiei, în ultima parte a acestui proiect va mai fi montat parapet de beton pe raza DRDP Cluj (DN 1F, DN 75 și Centura Oradea). “Acest tip…

- O noua etapa a lucrarilor de montare a parapetelor de beton pentru separarea fluxurilor de trafic va fi demarata miercuri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe zona mediana a DN39, intre km 32+700 - 33+700. Potrivit unui comunicat al CNAIR, transmis…

- Mai mult, Trameco, parte din grupul Selina, a depus oferta pentru toate cele trei loturi. Luni s-a incheiat perioada de depunere in SEAP a ofertelor pentru contractele destinate proiectarii și execuției celor trei loturi ale secțiunii de autostrada Suplacu de Barcau – Borș, iar CNAIR…

- Firme din Italia, Turcia, Bulgaria si Romania vor sa proiecteze si sa construiasca primul segment de autostrada din Moldova, parte din centura ocolitoare a Bacaului. Din cei 30,8 kilometri pe care ii va avea centura ocolitoare a Bacaului, 16,2 km din sectorul estic vor face parte, potrivit…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere intarzie, din luna august a anului trecut, depunerea unui document pentru obținerea avizului Post-ul CNAIR intarzie de 5 luni depunerea documentație pentru avizul de mediu, pentru largirea la 4 bezni a DN 71 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a postat joi, 1 februarie, noi imagini cu lucrarile executate pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 4. Așa dupa cum se poate observa in fotografii, se executa lucrari pentru realizarea șanțurilor, se monteaza parapeți și se amenajeaza…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, scoate la licitatie contractul de achizitii publice "Servicii de mentenanta pentru sistemul de monitorizare a traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A2, sector…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, titulara a proiectului "Reparatii la pod pe DN 22C km 3 445, la Cernavoda DRDP Constantaldquo;, anunta publicul asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.117 autoutilaje si 5.881 tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat Compania Nationala…

- La aceasta ora nu este niciun sector de drum național sau autostrada inchis ori cu circulația ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, toate Direcțiile Regionale…

- Patru sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta raman inchise din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, iar pe cinci sectoare se mentin restrictii de circulatie pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, joi seara, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Iarna grea a pus stapanire pe jumatate din țara! De noaptea trecuta, de cand au intrat in vigoare avertizarile de vreme rea emise de meteorologi, a nins cu putere, iar vantul a viscolit zapada depusa. Patru drumuri nationale si 15 drumuri judetele sunt in continuare inchise din cauza vremii, anunța Compania…

- Circulatia rutiera pe DN 67C, intre localitatile Novaci si Ranca, a fost inchisa miercuri seara, incepand cu ora 20:45, din cauza viscolului puternic, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unui comunicat al companiei, circulatia a fost…

- Conducatorii auto care circula cu mașina pe drumurile din Romania fara a deține o vinieta valabila pot fi surprinși de una din cele peste 70 de camere utilizate de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și amplasate pe mai multe drumuri naționale. Prezentam lista…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca in perioada 14.01.2018, ora 17:00 ndash; 15.01.2018, ora 05:30, la nivel national, lucratorii de la drumuri au actionat cu 545 utilaje si 2482,5 tone material antiderapant, conform CNAIR. "Mentionam ca drumarii au actionat si…

- Lucratorii de la drumuri au actionat, in perioada 12 ianuarie, ora 17:00 - 13 ianuarie, ora 12:00, la nivel national, cu 715 utilaje si 6.635,8 tone material antiderapant, pentru asigurarea traficului rutier in conditii de siguranta, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii, modifica tarifele pentru rovinieta, crescand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro, pentru alinierea legislatiei nationale la Directiva europeana nr. 62/1999. Tariful de utilizare pe…

- In perioada 2000-2015, Compania de Drumuri a platit pentru 126 de Studii de Fezabilitate, dintre care a folosit 49. Conform oficialilor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), din studiile facute pentru autostrazi, patru sunt neutilizate. Acestia au precizat ca pentru…

- Anunțul facut vineri de Ministerul Transporturilor vizeaza inceperea lucrarilor de la Pasajul Domnești. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) e emis ordinul pentru demararea proiectului in valoare de aproximativ 91,55 milioane lei, fara TVA.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR) a emis Ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti".

- 2017, anul relansarii proiectelor de autostrazi: Doar 15 km au fost gata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00Restrictiile…

