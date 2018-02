Autostrăzile A2, A4 şi zeci de drumuri naţionale sunt închise; peste o sută de trenuri, anulate Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman, Vrancea, Dolj, Olt. Din cauza vremii nefavorabile, un numar de 107 trenuri sunt anulate la Bucuresti, Constanta, Craiova si Galati. Totodata, trei curse aeriene au fost anulate pe aeroportul din Craiova si o alta, la Brasov. In prezent sunt inchise toate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informare privind unitatile de invatamant in care cursurile vor fi suspendate in perioada 28 februarie - 2 martie 2018Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice…

- Scolile raman inchise in continuare din cauza viscolului in Bucuresti si in unsprezece judete, a anuntat, luni seara, Ministerul Educatiei, care a precizat ca in doua dintre aceste judete - Teleorman si Ilfov - cursurile raman suspendate inclusiv vineri. Potrivit Ministerului Educatiei, din cauza…

- Unitati de invatamant in care cursurile sunt suspendate Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, miercuri, cursurile sunt suspendate integral in Bucuresti, Ilfov, Teleorman, Arges, Dolj, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita si Olt. In Bucuresti, Ilfov si Teleorman elevii nu merg la scoala toata saptamana. "Suspendarea integrala a cursurilor…

- Scarile pasajului pietonal de la Piața Sudului, necurațate de zapada. Bucureștenii care au folosit, in aceasta dimineața, tramvaiul ca sa ajunga la stația de metrou Piața Sudului, de pe Magistrala 2, au fost șocați sa vada ca scarile pasajului pietonal nu erau curațate de zapada. Cititorii Libertatea…

- Interventii ale efectivelor Mai in sprijinul populatiei Efectivele MAI cu sprijinul autoritaților locale au intervenit în ultimele 24 de ore pentru deblocarea peste 400 de persoane. În cursul nopții, au avut loc 17 intervenții cu șenilate și utilaje de deszapezire pentru…

- Circulatia pe autostrazile A2 si A4 si pe tronsoane din 23 de drumuri nationale din judetele Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Teleorman, Tulcea si Vrancea este oprita, marti dupa-amiaza, din cauza vremii. Porturile Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia raman inchise. …

- Compania Naționala de Administrare A Infrastructurii Rutiere ar avea o problema cu aprovizionarea de sare, potrivit unor documente publicate de Antena 3. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod Portocaliu de ninsori și viscol pentru 28 februarie care vizeaza șapte județe. Capitala…

- Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un nou Comandament de iarna, pentu data de marți, 27 februarie, la ora 12.00, avand in vedere avertizarile de vreme deosebit de rece, vant puternic, care se va transforma in viscol, și ninsoare…

- Comandament de iarna la PMB, pe 27 februarie, la ora 12. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un nou Comandament de iarna, pentu data de marți, 27 februarie, la ora 12.00, avand in vedere avertizarile de vreme deosebit de rece, vant puternic, care se va transforma in viscol, și ninsoare abundenta.…

- Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore, in 16 judete din tara si in municipiul Bucuresti, iar politistii, pompierii si jandarmii, cu ajutorul autoritatilor locale, au intervenit pentru salvarea a patru sute de persoane, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea si in municipiul Bucuresti.In intervalul amintit, efectivele…

- Peste 400 de persoane au fost deblocate si au avut loc 17 interventii cu senilate si utilaje de deszapezire pentru transportul mai multor persoane care s-au aflat in diverse situatii medicale de risc, in ultimele 24 de ore, informeaza MAI. Potrivit unui comunicat de presa, ca urmare a fenomenelor meteorologice…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete (Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea) si in municipiul Bucuresti. In intervalul amintit, efectivele…

- Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare raman suspendate integral in mai multe judete. Ministerul Educatiei Nationale anunta ca scolile vor fi inchise si miercuri in judetele Braila si Olt. "Marti, 27 februarie, cursurile sunt suspendate in toate unitatile…

- Vremea in județul Galați, 27 februarie 2018. Saptesprezece unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise din cauza drumurilor impracticabile. Un numar de 17 unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise, marti, din cauza accesului dificil al microbuzelor scolare pe drumurile acoperite…

- Codul portocaliu de ger ar putea fi extins. Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, 1 martie, a anuntat directorul Administratiei…

- Circulatia rutiera pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- Ninsoare și viscolul dau peste cap transportul feroviar in Gara de Nord. Trenurile care trebuie sa soseasca la București au intarzieri și de cateva zeci de minute. Codul portocaliu de ninsoare și viscol testeaza nervii bucureștenilor care vor sa plece marți cu trenul din București sau iși așteapta…

- Vremea in București, 27 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori, viscol și ger . Toate școlile sunt inchise, iar legaturile cu Constanța și Giurgiu sunt blocate, dupa ce Autostrada Soarelui a fost inchisa . Vezi galeria foto + 9 + 9 Vremea in București, 27 februarie 2018. Valul…

- Vremea in București, 27 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori, viscol și ger . Toate școlile sunt inchise, iar legaturile cu Constanța și Giurgiu sunt blocate, dupa ce Autostrada Soarelui a fost inchisa . Vremea in București, 27 februarie 2018. Valul de fig va persista…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti, informeaza

- Ce trenuri sunt anulate din cauza vremii pe 27 februarie 2018. CFR Calatori transmite ca circulația trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, circulația se desfașoara in condiții de siguranța. Marți, 27 februarie, a…

- Romania este in a doua zi de cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și ger. M ai multe drumuri naționale sunt inchise , precum și autostrazile A2 și A4, in timp ce in mai multe județe, cursurile au fost suspendate și astazi , din cauza vremii. Citește și: Ce drumuri sunt inchise din cauza vremii.…

- Vremea in județul Ialomița. Cursurile au fost suspendate marți in tot județul, iar patru drumuri naționale au fost inchise din cauza vremii. 6 autoturisme și un microbuz cu pasageri la bord au ramas inzapezite azi noapte in zona Țandarei – Fetești. 31 de persoane au avut nevoie de ajutor din partea…

- Romania este in a doua zi de cor portocaliu de ninsori abundente, viscol și ger. M ai multe drumuri naționale sunt inchise , precum și autostrazile A2 și A4, in timp ce in mai multe județe, cursurile au fost suspendate și astazi , din cauza vremii. Autostrazile A2 și A4 sunt inchise complet , inca…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- MAI a intervenit in sprijinul a 215 persoane aflate in situatii de risc Efectivele Ministerului Afacerilor Interne, în cooperare cu autoritatile locale, au intervenit în cursul zilei de luni în sprijinul a 215 persoane aflate în situatii de risc si nu au…

- Datele centralizate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) arata ca au fost semnalate efecte ale ninsorilor si viscolului in Bucuresti si in zece judete - Bacau, Calarasi, Constanta, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman si Vrancea - si s-a intervenit in sprijinul a 215 persoane aflate in…

- Efectivele MAI au intervenit in București și alte 10 județe. Ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice nefavorabile, au fost semnalate diverse probleme in 10 județe (Bacau, Calarași, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman, Vrancea) și in municipiul București, potrivit datelor…

- Valul de aer rece care s-a abatut asupra Romaniei a facut ca temperaturile sa scada foarte mult, de aceea ziarul Libertatea a realizat un experiment pentru a vedea in cat timp ingheata apa turnata peste un metal. Pentru a realiza acest experiment a fost nevoie de doua sticle, una a fost umpluta cu apa…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne, in cooperare cu autoritatile locale, au intervenit in cursul zilei de luni in sprijinul a 215 persoane aflate in situatii de risc si nu au fost inregistrate situatii grave, care sa nu poata fi gestionate in timp util, informeaza MAI. Potrivit…

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice, au fost semnalate efecte in 10 județe (Bacau, Calarași, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman, Vrancea) și in municipiul București. In cursul zilei de astazi,…

- CNAIR: Peste 60 de tone de material antiderapant, pe drumurile din Cluj Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a intervenit luni cu 775 de autoutilaje si a raspandit 1.475,08 tone de materiale antiderapante, la nivel national, in intervalul orar 12:00 - 17:00. Potrivit…

- "Azi, 26.02.2018, incepand cu ora 16.30, se inchide circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda și Constanța, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero. Se va circula deviat pe DN 22C, intre Cernavoda și Murfatlar,…

- Avand in vedere ca incepand cu ora 07:00 a intrat in vigoare codul portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite si vizibilitate scazuta recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in cazuri de stricta necesitate. Cele mai afectate judete de conditiile meteorologice extreme din aceasta…

- In perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: - DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant - DRDP BUCUREȘTI: cu 269 autoutilaje și s-au raspandit 349,2 tone material antiderapant; - DRDP CRAIOVA:…

- Luni dimineata, la ora 03.00, a intrat in vigoare o atentionare cod portocaliu de ger, valabila pentru mai bine de jumatate de tara, vizand judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile maxime, avertizeaza meteorologii, vor fi frecvent intre -12 si -8 grade, cele…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia,…

- The National Administration of Meteorology on Sunday issued an Orange Code alert for snowfalls and blizzard, for 12 counties in southern Romania, including the Capital City. Thus, the Mehedinti, Dolj, Olt and Teleorman counties will be facing heavy snowfalls, with the snow layer to exceed 30-40…

- 'Sa ne pregatim de ce-i mai rau, Doamne ajuta sa nu fie cazul! Nu facem altceva decat sa reamintim ca, atunci cand vremea este extrema si sunt caderi de mari cantitati de zapada, ar trebui sa evitam sa iesim cu masinile in trafic. Am vazut nu putini care nu constientizeaza ca deszapezirea se face cu…

- Ministerul Sanatatii arata intr-un comunicat transmis, duminica, faptul ca in cazul in care este necesara deplasarea in spatii deschise, este recomandata folosirea mijloacelor de protectie adecvate - caciuli, manusi etc. "Trebuie evitata expunerea prelungita a mainilor si picioarelor la temperaturi…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod portocaliu de viscol, ce va intra in vigoare luni pentru Bucuresti si judetele din sudul si estul tarii. Potrivit atenționarii meteo, pana marti dupa-amiaza vantul va avea intensificari cu rafale de 55-65 de kilometri pe ora, care vor viscoli zapada.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Arad, Bacau, Buzau, Bihor, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Alba, Bacau, Buzau, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Un accident s-a petrecut intr-o curba din localitatea galateana Smardan. Soferul nu a adaptat viteza la carosabilul ud si nu a mai putut controla tirul. Acesta s-a rasturnat si a fost la un pas sa intre in casa unor localnici. Barbatul a scapat teafar, insa localitatea a ramas in bezna dupa…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au confirmat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in judetele Vaslui si Prahova. Numarul total de imbolnaviri de la debutul epidemiei a depasit 10.500, fiind inregistrate 38 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este 10.509, din care 38 de decese. In saptamana 15 – 19 ianuarie a.c., au fost raportate 86 de cazuri nou confirmate in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari de tip cod galben valabile pentru 14 județe din țara. Meteorologii se așteapta la scaderea vizibilitații sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. UPDATE 10.00: Meteorologii au emis o noua avertizare nowcasting cod galben…