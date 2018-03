Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca la ora 06:00, la nivelul tarii exista urmatoarele drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL RUTIER: Autostrazi: 2 – A2 Bucuresti – Constanta; – A4 Ovidiu – Agigea. Drumuri naționale: 9 Județul Constanta – 4 – DN 3 Ostrov – Constanta;…

- Codul portocaliu de ninsori și viscol valabil pentru șapte județe și București afecteaza și traficul auto. Centrul INFOTRAFIC informeaza cu privire la starea drumurilor din Romania, joi, 1 martie. Șapte județe sunt sub avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol , joi, printre care și Bucureștiul,…

- Autostrada Soarelui, A 4, dar si 16 drumuri nationale sunt inchise in continuare din cauza viscolului, miercuri seara, potrivit ultimelor informatii transmise de Compania Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Astfel, la aceasta ora sunt inchise in continuare din cauza viscolului:…

- Autostrada Soarelui, A 4, dar si 23 de drumuri nationale si 71 de drumuri judetene erau inchise, miercuri, la ora 15.00, anunta Centrul Infotrafic. De asemenea, este perturbat, din cauza vremii, traficul feroviar, aerian si naval.Potrivit Infotrafic, la ora 15:00, la nivelul tarii existau…

- Ger in toata tara pana joi, cu ninsori si viscol. Cod portocaliu de vremea rea pentru sapte judete pana la ora 20.00. Scolile, inchise in Capitala si in 11 judete INFOTRAFIC Circulatie oprita pe A2 si pe A4, pe 14 drumuri nationale si pe 47 de drumuri judetene Sunt inchise: - A2 Bucuresti – Constanta;…

- Circulatia rutiera este inchisa pe autostrazile A2 (Bucuresti - Constanta) si A4 (Ovidiu - Agigea) și pe zeci de drumuri naționale, iar pe alte sectoare de drum sunt restrictii pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare a

- Starea drumurilor din Romania, miercuri. Iarna face in continuare probleme pe autostrazi și șosele. Drumuri naționale și județene din mai multe județe au fost inchise circulației, la fel și Autostrazile A2 și A4, care sunt inchise inca de luni . Șapte județe sunt sub avertizare cod portocaliu de ninsori…

- Autostrada Soarelui si A4 Ovidiu -Agigea, opt drumuri nationale din cinci judete si 57 de drumuri judetene raman inchise, marti seara, potrivit ultimelor date transmise de Centrul Infotrafic al Politiei Romane.Conform situatiei transmise de Infotrafic pentru ora 22.00, sunt inchise: DN 41,…

- Circulatia rutiera este inchisa pe 16 drumuri nationale din judetele afectate de viscol si pe autostrazile A2 (Bucuresti - Constanta) si A4 (Ovidiu - Agigea), iar pe 13 sectoare de drum au fost instituite restrictii pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, marti, Compania Nationala de Administrare…

- Circulatia pe doua autostrazi si 22 de drumuri nationale este oprita, marti, din cauza vremii, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Cele mai afectate judete sunt Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Teleorman, Tulcea si Vrancea. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei…

- Circulatia autovehiculelor este oprita din cauza conditiilor meteorologice, marti dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 30 de drumuri nationale, precum si pe 41 de drumuri judetene, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti. Potrivit Companiei Nationale…

- Școli inchise: comuna Vintileasca - Școala și gradinița Bahnele, Școala și gradinița Neculele; Sihlea - Bogza, Voetin, Caiata. DN 2N Bogza - Dumbraveni și DN 23B Cioraști - Maicanești inchise, pe drumurile naționale din județ se intervine cu 37 utilaje de la Secția de Drumuri Naționale.…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, si pe DN22C si pe DN 2A, din cauza viscolului, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Astfel, incepand cu ora 20.00, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22C, intre Cernavoda…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe tronsonul Cernavoda – Constanta al autostrazii A2 Bucuresti – Constanta este intrerupta

- Reprezentantii MAI au anuntat ca A2 va fi inchisa, luni, intre km 220 si 160, pe sensul catre Bucuresti, pentru ca utilajele de deszapezire sa poata actiona. Centrul Infotrafic precizeaza ca pe A2 este viscol puternic. „Autostrada 2, intre km 220-160 pe sensul catre Bucuresti va fi inchisa…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, titulara a proiectului "Reparatii la pod pe DN 22C km 3 445, la Cernavoda DRDP Constantaldquo;, anunta publicul asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor…

- Circulatia pe mai multe sectoare de drum national din judetele Tulcea si Constanta a fost redeschisa, cu restrictii pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, informeaza, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In prezent,…

- Drumurile judetene inchise sunt DJ 608A Telescaun - Muntele Mic, judetul Caras Severin, DJ 244F Bohotin – Mojna si DJ 282 Movileni- Gropnita din judetul Iasi, si DJ284 Arsura – Ghermanesti, DJ244A Rosiesti-Rosiesti Gara, DJ 237 Codaesti – Danesti, DJ 243 Ciocani – Crang si DJ 246 Tacuta – Focsasca…

- INFOTRAFIC Tronsoane de drumuri naționale INCHISE: JUDEȚUL TULCEA: - DN22D Horia – Izvorul Cerbului; - DN22A Harsova (Constanta) – Ciucurova (Tulcea); - DN22 Tulcea - Cataloi ( sunt inzapezite 12 de autovehicule); - DN22F Horia-Nalbant. Tronsoane de drumuri…

- Potrivit IGPR, sunt inchise opt drumuri nationale din judetul Tulcea, respesctiv DN 22D Macin - Mircea Voda, DN22D Ciucurova - 2 Cantoane, DN22D Horia - Izvorul Cerbului, DN22A Harsova (Constanta) - Ciucurova (Tulcea), DN22 Isaccea - Somova, DN22 Smardan - limita jud. Constanta, DN22E Garvan - I.C.…

- Circulatia rutiera la nivel national, joi la ora 13,00, se prezinta astfel: Sunt inchise 5 drumuri nationale: * in judetul Gorj, DN 67C Transalpina este inchis intre Ranca si Novaci, pe tronsonul kilometric 16+200 - 34+800, din cauza viscolului puternic* in judetul Tulcea - DN…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00Restrictiile…