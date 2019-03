Autostrăzi. România vs. țările vecine. Care este situația Cand acest indicator este raportata la suprafața țarii rezulta ca Romania nu are nici macar jumatate din autostrazile pe care le au vecinii, cu excepția Moldovei, care nu are deloc autostrada. Mai mult, Bucureștiul este singura capitala din regiune care nu este conectata cu autostrada pana la granițe, Romania nefiind in stare sa contruiasca nici macar o conexiune intre București și granița cu Bulgaria, aflata la mica apropiere. CITIȚI CONTINUAREA PE DC BUSINESS. CITIȚI CONTINUAREA PE DC BUSINESS.



