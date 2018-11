Autostrada Urbana le va ingreuna drumul spre birou corporatistilor din Pipera. Ce poate face Primaria pentru a evita acest lucru

Odata cu inaugurarea ciotului de autostrada dintre Centura Capitalei si Soseaua Petricani - care ar urma sa aiba loc in doar 3 saptamani - traficul in zona de birouri din Pipera risca sa devina infernal. Iata cat ar putea dura aglomeratia, dar si ce solutii au autoritatile pentru a fluidiza traficul, in zona.



Potrivit datelor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), societatea Aktor s-a angajat sa termine lucrarile la lotul de 3,3 kilometri al Autostrazii A3 dintre Centura Bucurestiului si Soseaua Petricani pana la jumatatea lunii noiembrie.



In…