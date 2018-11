Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind realizarea autostrazii Iasi-Targu Mures va fi promulgata, vineri, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, intr-o ceremonie la care au fost invitati parlamentarii initiatori si sustinatorii proiectului. Ceremonia de la Palatul Cotrocerni va avea loc joi, la ora 17.00, si au…

- Ministerul Transporturilor este obligat, in termen de 30 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial, sa demareze procedurile de constructie a autostrazii. Autostrada Unirii incepe la granita Romaniei cu Republica Moldova printr-un nou pod peste raul Prut si se termina printr-o conexiune cu…

- "Nu putem decat sa salutam aceasta chestiune. Sper sa nu fie la fel de folositoare ca si apa de ploaie. Guvernul Romaniei trebuie sa inteleaga ca acest vot in Parlament obliga ca, in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, sa fie dusa la indeplinire aceasta masura prin demararea…

- Astfel, din cele cinci abtineri la votul de miercuri din Camera Deputatilor, patru le apartin deputatilor PSD de Bacau: Theodora Sotcan, Elena Haratau, Ionel Floroiu si Claudiu Augustin Ilisanu. Motivatia abtinerii a fost: excluderea Bacaului "in mod nefundamentat" de pe traseul acestei autostrazi.…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, cu 261 de voturi "pentru", doua "impotriva" si cinci abtineri, proiectul de lege privind aprobarea realizarii autostrazii Iasi-Targu Mures - Autostrada Unirii. Potrivit proiectului, iniţiat de parlamentari ai PMP şi semnat de reprezentanţi…

- Vot final in Parlament, pe Autostrada Unirii, Iasi-Targu Mures. Este prima autostrada care ar urma sa se contruiasca printr-o lege, daca proiectul va fi promulgat de presedintele Klaus Iohannis. Autostrada Unirii ar urma sa se finanteze de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor,…

- Camera Deputatilor a adoptat, pe articole, proiectul de lege privind aprobarea realizarii autostrazii Iasi-Targu Mures – Autostrada Unirii, urmand ca votul final sa fie dat maine. Potrivit proiectului, initiat de parlamentari ai PMP si semnat de reprezentanti ai tuturor formatiunilor politice, Autostrada…

- Potrivit proiectului, initiat de parlamentari ai PMP si semnat de reprezentanti ai tuturor formatiunilor politice, Autostrada Unirii incepe la granita Romaniei cu Republica Moldova printr-un nou pod peste raul Prut si se termina printr-o conexiune cu autostrada A3 Brasov - Bors, in apropierea orasului…