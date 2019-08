Autostrada Turda - Sebeș, blocată de fanii UNTOLD. Ieșirile din Cluj, supraaglomerate Fanii celebrului festival de muzica au luat cu asalt orașul Cluj-Napoca în ultimele zile, iar la momentul întoarcerii s-au format cozi uriașe la ieșirile din oraș și pe autostrada Cluj - Aiud. UNTOLD 2019 a strâns aproximativ 400.000 de persoane, mai mult de jumatate fiind turiști care au venit din diferite zone ale țarii sau chiar din strainatate. Festivalul a adus peste 50 de milioane de euro pentru comunitatea clujeana, conform primelor estimari facute de specialiși. Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Destinul, curmat atat de brusc și tragic, al Alexandrei Maceșanu – una dintre cele doua adolescente ucise la Caracal – a ajuns sa fie cunoscut, prin intermediul presei internaționale, in toata lumea. Inclusiv de nonconformiștii artiști de muzica electro care performeaza in aceste zile la UNTOLD, cel…

- Echipa proaspat inființata SCM Zalau a fost refuzata de un fotbalist pe motiv ca acesta dorea sa participe la Festivalul UNTOLD din Cluj-Napoca, conform Sportului Salajean. SCM Zalau tocmai a luat naștere...

- Traficul rutier intre Lancram și Teius se desfasoara cu dificultate, joi dupa-amiaza, pe Drumul Național 1. Pe langa aglomerația de zi cu zi, in aceasta perioada sute de șoferi se indreapta spre festivalul UNTOLD, care are loc in perioada 1 – 4 august, la Cluj-Napoca. Astfel se face ca drumul dintre…

- Robbie Williams va reveni in Romania dupa show-ul din 2015, Metallica va concerta pentru a patra oara la Bucuresti, iar Pussy Riot si Liam Gallagher vor fi unele dintre premierele urmatoarei luni. Festivalul „George Enescu” va incepe cu cateva zile mai devreme decat in alti ani, Cerbul de Aur va…

- Organizatorii festivalului UNTOLD susțin cauza inițiata de puțin timp de jurnalistul clujean, Tudor Runcanu și au oferit prin sponsorizare 16 aparate de aer condiționat, Spitalului Clinic de Copii din Cluj-Napoca, in valoare de 10.500 de euro. Dupa festivalul UNTOLD, urmeaza sa mai fie instalate alte…

- Starul britanic va sustine in ultima zi de festival, in 4 august 2018, un show de o ora si 30 de minute, cu 50 de muzicieni si dansatori. Cu mai putin de doua saptamani inaintea show-ului de la Untold, Robbie Williams le-a transmis un mesaj fanilor sai.

- Festivalul UNTOLD, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa, a ajuns la cea de-a cincea ediție și își deschide porțile în perioada 1-4 august la Cluj-Napoca.

- 3 ARE LEGEND, BUSTA RHYMES, DON DIABLO, NICKY ROMERO, STEVE AOKI, STORMZY, TINIE TEMPAH, TOVE LO ȘI TUJAMO URCA IN LINE-UP-UL FESTIVALULUI UNTOLD ALATURI DE ARMIN VAN BUUREN, MARTIN GARRIX, DAVID GUETTA ȘI BASTILLE! SCENELE GALAXY ȘI ALCHEMY IȘI COMPLETEAZA LISTA CU JAMIE JONES B2B MARTINEZ BROTHERS,…