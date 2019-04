Stiri pe aceeasi tema

Un accident violent s-a produs in aceasta dimineața, pe Autostrada Transilvania, sensul de mers spre Turda, de la Gilau. In accident au fost implicate doua autoutilitare.

- "Astazi am efectuat o vizita pe cele doua loturi de autostrada, am facut o scurta evaluare. Am vazut ca s-a lucrat la structuri si pe parcursul lunilor ianuarie si februarie, ceea ce este un lucru îmbucurator fiindca se recupereaza anumite decalaje care existau la aceste loturi. Progresul…

- Primaria Ștei a autorizat protestul organizat pe 12 martie, intre orele 16:30-20:00, pe platoul din fața Casei de Cultura din Ștei. „Mizam pe participarea unui numar cat mai mare de persoane. Protestul are loc datorita faptului ca pe tronsonul Lunca (județul Bihor) – Varfurile (județul…

- "Dupa discuțiile din ultimele zile, cred ca cele mai multe probleme au fost rezolvate, inclusiv la nivelul administrației locale. Noi am cerut ca 100% din impozitul pe venit sa ramana la administrațiile locale. Au fost niște corecții privind asistența sociala și cred ca și in acest segment propunerile…

- Accidentul de microbuz de pe Autostrada Transilvania, din judetul Cluj, in care cinci persoane au fost ranite, a fost transmis live pe Facebook de sofer, scrie Mediafax. Intr-o postare pe Facebook se vede cum soferul care a provocat accidentul de microbuz in urma caruia cinci persoane au fost ranite,…

S-au reluat lucrarile la porțiunea de autostrada dintre Campia Turzii și TG. Mureș, dar lucrarile se deruleaza in ritm de melc. Constructorii dau vina și pe condițiile meteo.

- Primaria Chișinau va responsabiliza agenții economici care executa lucrari de reabilitare a rețelelor inginerești pe trotuare și strazi in privinta calitatii invelișului asfaltului dupa intervenții.

- "Scenariul realist ne indica 43,28 km noi de autostrada in acest an, iar cel foarte optimist 69,18 km. Restul sunt doar promisiuni pentru naivi, dezinformari grosolane si minciuni gogonate", afirma asociatia, invocand declaratii facute "cu nonsalanta" intr-un interviu pentru Pro TV de catre Alin…