Autostrada Transilvania. Ministrul Răzvan Cuc felicită constructorul român Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a felicitat, vineri, pe constructorii romani care lucreaza la tronsonul autostrazii Transilvania, pe subsectiunea 3C3, de 5,35 kilometri, avand deja realizat, dupa o luna, un tronson de 20% din lucrari. 'Este un santier care arata foarte bine, foarte ordonat, cu o mobilizare exemplara. Felicitari antreprenorului roman care lucreaza extraordinar de bine! Sper ca sa finalizam problema de pe lotul doi, Biharia - Chiribis, unde tot acest antreprenor este firma desemnata castigatoare, dar, din pacate, o firma straina a contestat procedura si acum asteptam… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

