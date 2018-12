Stiri pe aceeasi tema

- Segmentul de autostrada Targu Neamt – Iasi, in lungime de 61 km, care face parte din autostrada Targu Mures – Ungheni, va costa 1,2 miliarde de euro, va fi realizat in parteneriat public – privat, iar taxele ce vor fi percepute sunt intre 6,3 si 12,6 euro/100km, conform studiului de fundamentare.

- Premierul moldovean a multumit pentru sprijinul constant acordat de Romania Republicii Moldova. Cea mai recenta manifestare a acestei sustineri este promulgarea, ieri, a legii privind constructia Autostrazii Unirii: Targu Mures - Iasi - Ungheni si care include si podul peste raul Prut la Ungheni.…

- Moldovan officials intend to "cross the Prut" with the Unirii (Union) Motorway running from Targu Mures to Iasi in Romania and on to Ungheni in Moldova, which they want to further extend to reach Chisinau, Moldova's capital city. In this sense a bridge in Ungheni is to be built under a key joint…

- Parlamentarii PNL de Bacau, deputatii Tudorita Lungu si Ionel Palar si senatorul Daniel Fenechiu, au primit din partea Biroului Politic Judetean al PNL Bacau mandat sa initieze un proiect de lege pentru constructia autostrazii Bacau-Brasov. Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de PNL Bacau,…

- Liderul ALDE Suceava, deputatul Alexandru Baisanu, a declarat ieri, in cadrul unei conferinte de presa, ca Autostrada Moldovei, Ungheni - Iasi - Targu Mures, nu se va face printr-o lege, ci in urma promovarii unei Hotarari de Guvern. Alexandru Baisanu a facut aceasta precizare dupa ce Camera ...

- Presedintele Klaus Iohannis a primit joi, la Palatul Cotroceni, o delegatie formata din reprezentanti ai asociatiilor "Moldova Vrea Autostrada", "Impreuna pentru A8" si "Pro Infrastructura", context in care a evidentiat ca, in ciuda sustinerii constante din partea Comisiei Europene si a disponibilitatii…

- Biroul Executiv al PNL a decis lansarea unei petitii publice privind constructia autostrazii "Unirii" prin care cere Guvernului ca acest obiectiv de investitii sa devina prioritate zero si sa fie realizat din bani europeni, a declarat vicepresedintele liberal Laurentiu Leoreanu, informeaza Agerpres."Astazi…