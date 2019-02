„Autostrada SUSPINELOR”, programată la lucrări de reabilitare Paul Dorneanu, presedinte asociatie infrastructura: Dupa cum vezi aceste canale sunt colmatate iar pe aici nu se mai evacueaza nimic. Atunci toata fundația autostrazii se imbiba iar placile de beton se ridica din nou. In timp, specialiștii au luat in calcul mai multe variante pentru a reface porțiunea afectata care se intinde pe aproximativ 40 de kilometri. Paul Dorneanu, presedinte asociatie infrastructura: Daca s-ar dori trecerea pe un sistem de plata, de taxare pe kilometru sau pe 100 de kilometri ar trebui ca autostrada sa fie concesionata catre un constructor. Investitorul privat sa vina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

