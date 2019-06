Centrul Infotrafic anunta ca pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, intre localitatile Perisoru si Stefan cel Mare, judetul Calarasi, pe tronsonul kilometric 124+600 – 131+200 de metri, se executa lucrari de reparatii pe toate benzile sensului de mers catre Constanta, circulatia fiind deviata pe celalalt sens, pana in data de 15 iulie. De asemenea, circulatia rutiera este The post Autostrada spre litoral va fi reparata… vara. Unde sunt lucrarile care deviaza traficul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .