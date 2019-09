Stiri pe aceeasi tema

- Tronsonul Bucuresti Fundulea de pe Autostrada Soarelui va intra in reparatii pentru doi ani.Potrivit contractului, lucrarile nu se pot desfasura pe durata sezonului estival, cand turistii sunt in drum spre mare. Iar in sezonul rece, daca ninge abundent, autostrada poate fi inchisa. Primele lucrari vor…

- Segmentul din beton al Autostrazii Soarelui - care este plin de santuri si de gropi - va intra in reparatii, la inceputul acestei saptamani, anunta Compania de Drumuri. In noiembrie 2018, CNAIR a lansat o licitatie pentru a alege constructori care sa repare intregul segment de autostrada. In mai 2019,…

- Dupa ce, in urma cu cateva saptamani, podul de peste Mureș, principala cale de acces in orașul Ocna Mureș, a primit un nou covor asfaltic, astazi, 5 septembrie 2019 au fost montate semafoare la ambele capete ale podului iar in urmatoarele doua saptamani se va circula alternativ pe cate o banda. Motivul?…

- Cinci oameni au fost raniți, printre care și o femeie gravida, in urma unui grav accident de circulație in care au fost implicate trei mașini. Accidentul a avut loc in localitatea Brezoi, județul Valcea și a avut drept cauza o depașire neregulamentara, potrivit Mediafax. In urma impactului, trei femei…

- Cateva zeci de persoane s-au strans, inca de sambata dimineața, in Piața Victoriei, acolo unde se organizeaza un protest la care sunt așteptați, potrivit organizatorilor, 250.000 de oameni. In principal, bucureștenii sunt așteptați la protest, dar oameni din toata țara au anunțat ca vor participa la…

- Circulatia pe Autostrada Soarelui a fost blocata in aceasta dimineata in urma a doua accidente grave care au avut loc la interval de cateva zeci de minute. Un om a murit dupa ce masina lui a luat foc in mers. S-a intamplat pe sensul spre litoral la kilometrul 77, in localitatea Dor Marunt. Se pare The…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca se lucreaza pentru remedierea problemelor la Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS), insa mare parte din acestea au fost rezolvate, urmand sa fie identificate toate cauzele care au dus la blocarea sistemului. Pana…

- Circulatie intrerupta la aceasta ora pe Autostrada A2 din cauza unui carambol. Trei masini s-au ciocnit si patru oameni au fost raniti, informeaza Centrul Infotrafic. Printre raniti este si un copil de 11 ani. Traficul este oprit in zona localitații Valu lui Traian din Constanța. Un elicopter SMURD…