Stiri pe aceeasi tema

- Maimuța cautata de jandarmi in Capitala a fost capturata, miercuri seara, dupa cateva ore de la anunțul la 112 privind prezența animalului in Sectorul 5. Maimuța a fost gasita tot in zona, in podul unei case, anunța MEDIAFAX. Animalul aparține interlopului Nuțu Camataru, care, in trecut, avea și…

- Noi informații din ancheta de la Caracal. E posibil sa se reia de la 0 importante parți din ancheta, susține avocatul familiei Luizei, Tonel Pop. Ancheta s-a mutat de la Caracal in Capitala. Asta...

- Avocatul familiei Luizei Melencu susține ca a gasit informații noi in cazul de la Caracal. Acesta susține ca a ascultat cu anchetatorii discuțiile Alexandrei de la 112 și a gasit elemente care rastoarna ancheta.Citește și: ULTIMA ORA Luptatorii de la trupele speciale au DESCINS in zeci de…

- In dosarul complex de la Caracal si anchetele din casa unde cel putin doua tinere ar fi fost ucise, joi sotia lui Gheorghe Dinca si cei trei copii au lor au fost audiati de procurorii DIICOT din Capitala. Au fost momente tensionate. Iritati de faptul ca Elena Dinca, sotia inculpatului, este asaltata…

- Odata cu noul an de invatamant, in unele scoli vor incepe si... lucrarile de reparatie. De exemplu, la Liceul "Mihail Lomonosov" din Capitala va fi renovat acoperisul si vor fi schimbate geamurile, iar la gimnaziul numarul 7 din sectorul Centru va fi reparat blocul

- Lucrarile de reparație desfașurate pe parcursul anului curent in 252 de școli și gradinițe din Capitala, sunt la un stadiu avansat de realizare, de peste 70-80%. Despre asta scrie primaria municipiului Chisinau intr-un comunicat de presa.

- Hanul din Salcami, Terasa Drumul Soarelui sau Motel Malu, popasuri altadata celebre pe drumul de la București spre litoral, sunt acum abandonate, napadite de uitare și buruieni. Afaceri altadata infloritoare au dat faliment din cauza drumului de mare viteza, care a schimbat traseul turiștilor spre mare.…

- In scolile si gradinitele din Capitala a inceput reparatia. In acest an, municipalitatea a alocat peste 25 milioane de lei pentru lucrari in gimnazii si licee, iar alte 24 de milioane sunt destinate pentru institutiile prescolare.