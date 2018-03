Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 a fost inchisa vineri, incepand cu ora 7:30, pentru toate categoriile de autovehicule, pe ambele sensuri de mers, intre Bucuresti si Drajna, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 a fost inchisa vineri, incepand cu ora 7:30, pentru toate categoriile de autovehicule, pe ambele sensuri de mers, intre Bucuresti si Drajna, din cauza viscolului puternic si...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restrictie de tonaj pentru masinile mai mari de 7,5 tone pe DN 13A, intre Odorheiu Secuiesc si Miercurea Ciuc, din cauza ninsorii.

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru), a informat, luni dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este a fost deschisa duminica, incepand cu ora 18:00, pe DN 2B, intre Buzau si Sendreni, DN 22B, intre Braila si Galati, DN 21, intre Braila si Slobozia, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este a fost deschisa duminica, incepand cu ora 16:30, pe DN 21, intre Slobozia si Drajna, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Masura inchiderii acestui sector a fost luata din cauza…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa, incepand cu ora 15:00, pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila – Drajna), DN 21A (Baraganu – Tandarei), DN 2B (Braila – Galati) si DN 22B (Vizireni – Sendreni, judetul Galati), din cauza fenomenului meteo de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui (A2), contract cu o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis circulatia pe Autostrada Soarelui intre Bucuresti si Fetesti, pe ambele sensuri de mers, si pe unele tronsoane de pe patru drumuri nationale din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat duminica ca a inchis circulatia pe Autostrada Soarelui intre Bucuresti si Fetesti, pe ambele sensuri de mers, si pe unele tronsoane de pe patru drumuri nationale din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, potrivit…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa duminica, incepand cu ora pe mai multe sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila - Drajna) si DN 21A (Baraganu - Tandarei)din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila - Drajna), DN 21A (Baraganu - Tandarei), DN 2B (Braila - Galati) si DN 22B (Vizireni - Sendreni), din cauza fenomenului meteo de ploaie…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila - Drajna), DN 21A (Baraganu - Tandarei), DN 2B (Braila - Galati) si DN 22B (Vizireni - Sendreni), din cauza fenomenului meteo de ploaie…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Bucuresti si Drajna, este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe ambele sensuri, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza Compania Nationala de Administrare a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca incepand cu ora 13:15, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Fundulea si Drajna km 36 000 ndash; km 105 000 pe ambele sensuri din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Fundulea si Drajna, este inchisa duminica, incepand cu ora 13:15, pe ambele sensuri, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza Compania Nationala de Administrare a…

- Circulatia rutiera pe DN 13C a fost inchisa, miercuri dimineata, pentru toate categoriile de autovehicule intre localitatile Vanatori si Ruganesti, din cauza inundatiilor, a informat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Masura a fost instituita din cauza iesirii din…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben si cod portocaliu Foto: Arhiva. Circulatia rutiera pe autostrazile A2, Bucuresti - Constanta, si A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisa pentru toate categoriile de autovehicule - informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Circulatia rutiera pe A2, Bucuresti - Constanta, si A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisa, joi, de la ora 16:45, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Circulatia rutiera pe A2, Bucuresti - Constanta, si A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisa, joi, de la ora 16:45, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit sursei citate, toate sectoarele de autostrazi si drumuri…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2), pe sectorul Cernavoda - Constanta, se va desfasura controlat pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta deschiderea circulatiei rutiere pe doua drumuri din judetul Tulcea, intre Horia si Nalbant si intre Topolog si Cataloi, incepand cu ora 8:00, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Ramane insa restrictia de tonaj,…

- Circulatia rutiera pe anumite segmente de pe cinci drumuri nationale din Dobrogea, A2 si A4 este in continuare inchisa, joi dimineata, dar pe segmentul Fetesti – Cernavoda se circula in […]

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22, intre Baraganul (judetul Braila) si Tandarei (judetul Ialomita), ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare…

- Circulatia rutiera este inchisa pe autostrazile A2 (Bucuresti - Constanta) si A4 (Ovidiu - Agigea) și pe zeci de drumuri naționale, iar pe alte sectoare de drum sunt restrictii pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare a

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza […]

- Circulatia rutiera este in continuare inchisa pe autostrazile A2 (intre Bucuresti si Constanta) si A4 (intre Ovidiu si Agigea) si pe 11 tronsoane de drumuri nationale din judetele afectate de viscol, in timp ce pe 13 sectoare de drum s-au mentinut restrictiile pentru autovehiculele de mare tonaj, a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile nationale DN 22, intre […]

- Iarna a paralizat țara! Autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 3, intre localitatile Murfatlar si Constanta din judetul Constanta, precum si pe DN 23B intre Maicanesti si Ciorasti din judetul Vrancea, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse, a anuntat,…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni noapte, pe alte patru drumuri nationale - DN 2A, intre Slobozia si Giurgeni, DN 22 D si DN 22 F, in judetul Tulcea, si DN 4, astfel ca la aceasta ora sunt peste 20 de artere nationale cu traficul oprit din cauza viscolului puternic.Compania Nationala…

- Inchiderea circulației pe DN 23B intre Maicanești și Cioraști Azi, 27.02.2018, incepand cu ora 04:30, s-a inchis circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 23 B, intre localitațile Maicanești și Cioraști (județul Vrancea), km 0+000 – km 15+000, din cauza viscolului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis luni seara un comunicat in care anunta ca circulatia rutiera de pe DN 5, intre Bucuresti si Giurgiu este inchisa din cauza viscolului puternic si vizibilitatii reduse.

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui a fost inchisa in totalitate, luni seara, din cauza viscolului. Potrivit CNAIR, incepand cu ora 20.00 a fost inchisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Bucuresti si Cernavoda, pe ambele sensuri de mers, din cauza viscolului…

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe autostrada A2, intre Bucuresti si Cernavoda, pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea, dar si pe DN 3, intre Ostrov si Murfatlar, a informat, luni seara, Compania Nationala de Administrare…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui, pe Autostrada A4 si pe DN 41 si DN 3 a fost inchisa luni seara din cauza viscolului puternic. Raman inchise si DN 41, DN 65A, DN 65E, DN 51 si DN 5A. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), tronsonul Cernavoda –…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda si Constanta, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, se arata intr-un comunicat de…

- Circulatia rutiera a fost inchisa luni, incepand cu ora 14:00, pentru toate categoriile de autovehicule, pe DN 41, intre Oltenita (Calarasi) si Greaca (Giurgiu), DN 65A, intre Rosiori de Vede si Turnu Magurele (Teleorman), si DN 65 E, intre Intersectia DN65A si Bogdana (Teleorman), din cauza viscolului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, luni, o atentionare catre toti soferii care se indreapta spre Bulgaria, precizand ca, in contextul avertizarilor cod rosu si portocaliu de vreme rea, se vor inchide drumurile din zonele vizate pentru toate categoriile de…

- In urma topirii zapezii si a cresterii cantitatilor de ape subterane, Drumul Judetean 282 s-a rupt in zona localitatii Breazu. Echipele de interventie de la Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi sunt deja in teren pentru a lua primele masuri. Circulatia in zona va fi inchisa,…

- Mai mult de trei sferturi din drumurile nationale s-ar putea bloca daca ar ninge abundent si continuu, arata datele centralizate intr-o harta multianuala care prezinta soselele cu risc de inzapezire, realizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si analizata de ,,Mediafax”.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a informat…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat…

- Circulatia rutiera este blocata la aceasta ora pe Autostrada Soarelui, intre Fetesti si Drajna, pe sensul de mers spre Bucuresti, din cauza unei remorci de TIR care s-a rasturnat. Pe acest tronson de drum s-au format cozi de peste un kilometru.

- Circulatia rutiera pe DN 22A intre Cataloi si Harsova a fost inchisa joi dimineata, pentru toate categoriile de vehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18 ianuarie…

- Circulatia rutiera pe DN 67C, intre localitatile Novaci si Ranca, a fost inchisa miercuri seara, incepand cu ora 20:45, din cauza viscolului puternic, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unui comunicat al companiei, circulatia a fost…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00Restrictiile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restrictii de circulatie pentru autovehiculele comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, informeaza news.ro.Restrictiile se aplica in cazul circulatiei autovehiculelor,…