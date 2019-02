Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Bucuresti-Constanta este inchisa la kilometrul 52, din cauza unui autocamion rasturnat in sant, informeaza Centrul INFOTRAFIC, precizand ca se estimeaza ca traficul va fi reluat in 30-40 de minute. In prezent, traficul catre mare este deviat.“Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Traficul rutier pe sectorul Bucuresti – Drajna Nou al autostrazii A2, inchis dupa o noapte de coduri galbene si portocalii de precipitatii abundente de ploi inghetate ce produc polei, a fost reluat, in conditii de iarna.

- Un accident teribil s-a produs luni seara pe DN2E85, la ieșirea din localitatea Poșta Calnau, din Județul Buzau.Un șofer de 21 de ani din Vrancea, a fost grav ranit dupa ce a intrat frontal cu autoturismul, intr-un TIR care venea de la Ploiești catre Moldova. Traficul a fost restricționat pe un sens…

- Traficul pe Autostrada Soarelui, de la kilometrul 193 pana la Autostrada A4 Ovidiu-Agigea si pe toata lungimea acesteia, se desfașoara in condiții de ninsoare, carosabilul fiind acoperit cu un strat subtire de zapada. Ninge usor si pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, informeaza mediafax. Centrul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca pe Autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, la kilometrul 55, in zona localitatii Brazi, judetul Prahova, s-au produs coliziuni intre 8 autovehicule, din cauza poleiului depus pe carosabil. In urma impactului, o persoana…

- O autobasculanta s-a rasturnat si a luat foc, luni, 10 decembrie, pe un drum din judetul Cluj, pe raza localitatii Dumbrava. Traficul pe DN1 E60 este blocat intre Cluj-Napoca si Huedin, pe ambele sensuri.

- Un autotren incarcat cu material lemnos s-a rasturnat, sambata, pe DN 17 (E58), in zona localitatii Piatra Fantanele, soferul fiind transportat la Centrul de Primiri Urgente din Vatra Dornei. Traficul pe drumul care leaga Vatra Dornei de Bistrita este ingreunat informeaza news.ro.Potrivit…