Autostrada Soarelui: circulatia rutiera oprita, in urma unui accident soldat cu un mort si sase raniti, arata Infotrafic

- Traficul pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral, intrerupt la kilometrul 180 din cauza unui accident grav soldat cu un mort și șase raniți, a fost reluat dupa aproape o ora și jumatate, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane informeaza mediafax."In judetul Constanta, circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Timisu de Sus, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme, pe fondul neasigurarii la efectuarea unei manevre de intoarcere."In urma impactului au rezultat…

- Circulatia rutiera a fost reluata total, miercuri dimineata, pe DN 1, in judetul Bihor, unde a avut loc un accident rutier soldat cu patru persoane ranite si una moarta, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, pe…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dimineata, pe DN1, in judetul Bihor, in urma unui accident in care trei persoane au fost ranite grav, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane potrivit Agerpres Potrivit sursei citate, pe DN1, intre localitatile Borod si…

- Soferul unei autoutilitare a decedat, luni dimineata, in urma unei coliziuni frontale cu un autocamion, pe DN 7 Ramnicu Valcea - Sibiu, in afara localitatii Raul Vadului, a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, circulatia in…

- Circulatia rutiera este oprita, sambata dimineata, pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, dupa ce un microbuz a intrat in coliziune cu un autotren, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, la kilometrul 150, in zona localitatii Moraresti,…

- UPDATE, ora 14:46 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a fost reluat pe DN 28 Albita – Iasi, pe raza localitatii Raducaneni, judetul Iasi, la incheierea manevrelorde tractare a celor trei autovehicule implicate intr-un eveniment rutier. Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN 28 Albita – Iasi, pe raza localitatii Raducaneni, din judetul Iasi, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri si un autocamion. Trei persoane au fost ranite in…