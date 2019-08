Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba, joi, declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul lucrarilor pentru autostrada Sibiu-Pitesti, sectiunea 1 Sibiu – Boita, pentru care s-au alocat peste 5 miliarde de lei din bugetul Ministerului Transporturilor.

- Secția pentru procurori a CSM a decis, marți, prelungirea mandatului lui Calin Nistor in funcția de șef al DNA, a anunțat ministrul Justiției, Ana Birchall, la finalul ședinței.Calin Nistor va ocupa funcția de șef al Direcției Naționale Anticorupție, dupa ce procurorii CSM au prelungit, marți,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica, la Ploiesti, ca pentru a incepe mai repede lucrarile la autostrada Comarnic - Brasov, aceasta va fi scoasa din parteneriat public-privat si va fi declarata de importanta nationala la urmatoarea sedinta a CSAT. Dancila a mentionat ca pentru constructia acestei…

- Premierul Viorica Dancila anunța ca Autostrada Comarnic-Brașov nu se va construi in parteneriat public-privat, ci va fi declarata in prima ședința CSAT de importanța naționala și va fi construita din fonduri guvernamentale.„Autostrada Comarnic - Brasov este in parteneriat public-privat, am…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Galati, ca va avea, la sfârsitul saptamânii, o întâlnire cu investitori, pentru realizarea unui parteneriat public – privat, în vederea realizarii unui aeroport între orasele Galati, Braila si Focsani.…

- Executivul aproba in sedinta de joi unul dintre cele mai vechi proiecte energetice initiate de Nicolae Ceausescu inca din anii `70, proiect relansat, dar nerealizat de toate guvernarile post Revolutie.

- Viorica Dancila a ținut un discurs dur la adresa politicii lui Liviu Dragnea, in ședința grupurilor parlamentare ale PSD, spunand ca partidul s-a indepartat de oameni și a cerut ca pesediștii sa nu mai vorbeasca public despre Justiție. Florin Iordache, care și-a depus candidatura pentru președinția…

- Viorica Dancila a declarat ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta care va extinde Fondul de Dezvoltare si Investitii si care prevede simplificarea procedurilor, plus introducerea unui mecanism pentru fondurile sau societatile de investitii care vor sa participe in parteneriat public-privat. „In…