Autostrada Sibiu-Pitesti ar putea salva zeci de vieti anual. Dar in loc sa fie aproape gata, ea abia prinde contur... pe hartie

Desi la anul ar fi trebuit sa se inaugureze, Autostrada Sibiu-Pitesti abia incepe sa prinda contur pe hartie, in aceste zile.



Iar asta inseamna ca soferii care calatoresc intre centrul si vestul tarii vor fi obligati, multi ani de acum incolo, sa isi riste viata, circuland pe DN 1 si pe DN 7, cele mai aglomerate si mai periculoase sosele din Romania.



Din cauza ca cele doua drumuri nationale (DN) sunt aproape in permanenta foarte aglomerate, accidentele se tin lant. In medie, peste 100 de oameni mor anual in evenimente rutiere nedorite petrecute pe aceste doua sosele.



…