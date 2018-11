Stiri pe aceeasi tema

- Raportul privind evaluarea activitații procurorului general Augustin Lazar, care conține 63 de pagini cu 20 de puncte, a ajuns joi, la CSM. „Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit ca solicitarea ministrului Justitiei de avizare a revocarii din functia de…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) poate pune poprire pe contul unui roman, chiar daca acesta si-a platit datoriile catre stat, potrivit unui oficial al platformei de plati Ghiseul.ro.

- In perioada 27 septembrie – 7 octombrie, angajații Grupului CEZ in Romania au oferit 700 de flori, mesaje și o mulțime de zambete seniorilor care au vizitat Centrele de Relații cu Clienții din Pitești, Alexandria, Craiova, Slatina, Targu-Jiu, Drobeta Turnu Severin și Ramnicu Valcea. Asociatia Niciodata…

- Dispozițiile articolulului sunt: „Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza: a) cu 15 ani, in situatia…

- Consiliul Judetean Timis lanseaza licitația pentru lucrarile de proiectare și execuție la DJ 691 care face legatura intre Timisoara si Lipova. Administratia judeteana a anuntat, astazi, ca Agenția Naționala pentru Achiziții Publice a validat documentația pentru modernizarea DJ 691, largirea la 4 benzi…

- Ambrozia va fi nimicita de pe intreg teritoriul tarii. Pana la data de 30 mai a fiecarui an, Inspectoratul pentru Protectia Mediului, Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor și Agentia Nationala pentru Sanatate Publica vor identifica terenurile și vor monitoriza

- Dupa mai multe incercari ale administratiei locale, planul privind imbunatatirea calitatii aerului in municipiul Iasi a primit, intr-un final, unda verde de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. De-a lungul timpului, Iasul s-a situat in topul celor mai poluate orase din tara, alaturi de Bucuresti…

- Dupa sondajul realizat de institutul lui Marius Pieleanu, apare pe piața media un nou sondaj, realizat de Sociopol.Iata rezultatele publicate: Potrivit sondajului Sociopol, institut coordonat de sociologul Mirel Palada, la intrebarea „Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dumneavoastra…