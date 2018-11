Stiri pe aceeasi tema

- MAE a informat, marți, referitor la faptul ca doua persoane au murit, iar alte patru sunt date disparute dupa ce un segment din autostrada intre localitațile Borba și Vila Vicosa din centrul Portugaliei s-a prabușit luni din cauza ploilor abundente, ca nu sunt cetațeni romani printre victime.”Ambasada…

- Internationalul roman Andrei Ursache, capitanul echipei franceze de rugby Carcassonne (liga a doua), spune ca partida din noiembrie, contra Portugaliei, trebuie castigata pentru a demonstra ca nationala frunzei de stejar mai are multe de aratat la nivelul jocului cu balonul oval. ''Am…

- Un microbuz cu romani a fost lovit de un TIR, pe o autostrada din Slovacia. Sunt 5 victime, un elicopter de salvare a intervenit. Un microbuz cu romani a fost lovit de un TIR, pe o autostrada din Slovacia. Sunt 5 victime, un elicopter de salvare a intervenit pentru transportarea acestora. In total,…

- Statele Unite ale Americii au comemorat 17 ani de la cea mai neagra zi din istoria contemporana. Familiile indurerate si mii de americani s-au adunat in New York , Washington si in Pennsylvania pentru a le aduce...