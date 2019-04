Autostradă Ploieşti - Comarnic - Braşov. Dăncilă, anunț „Facem progrese in privinta proiectului autostrazii Ploiesti - Comarnic - Brasov, o investitie asteptata de romani, foarte importanta pentru sustinerea dezvoltarii economice. Desi guvernele anterioare au promis ca vor realiza aceasta autostrada si au facut si refacut studiile de fezabilitate, noi, numai in cateva luni, am ajuns in faza finala a achizitiei publice. Recent, conform termenului limita stabilit, o asociere de firme cu vasta experienta in domeniul infrastructurii a depus oferta detaliata pentru construirea si operarea in parteneriat public-privat a autostrazii Ploiesti - Comarnic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca se fac progrese in privinta proiectului autostrazii Ploiesti - Comarnic - Brasov, sustinand ca in numai cateva luni s-a ajuns in faza finala a achizitiei publice. "Facem progrese in privinta proiectului autostrazii Ploiesti - Comarnic…

- 2000 de tineri sunt asteptati la Future Makers 2019, program educational de antreprenoriat și o competitie de idei de business pentru viitor, cu premii totale de 20.000 de euro, oferite de Fundatia Coca-Cola. Cea de-a doua editie Future Makers, proiect implementat de Global Shapers Bucharest Hub și…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, spune ca fondurile de pensii private nu sunt investitori si au randament la jumatate fata de titlurile de stat. Totodata, Valcov afirma ca banii deponentilor s-au devalorizat."Investitorii in Romania sunt producatorii faimosi de masini…

- "Investitorii in Romania sunt producatorii faimosi de masini de la Pitesti si Craiova, chiar si cei de la Slatina de cauciucuri si in toata tara sunt astfel de investitori, in momentul in care ai in administrare - in administrare, nu un investitor, adica nu a venit cu bani de acasa - aceste sapte…

- In conferința de presa de sambata, 23 februarie, ținuta la sediul PNL Neamț, senatorul PNL Eugen Țapu-Nazare a avut o reacție dura fața de bugetul aprobat in Parlamentul Romaniei pentru anul in curs. Pe langa acuzele de incompetența și proasta gestionare a banilor, Eugen Nazare-Țapu a raportat promisiunile…

- "Turismul este un domeniu prioritar pentru Guvernul Romaniei, tocmai de aceea, in ultimul an, Executivul a adoptat masuri pentru stimularea acestei industrii. Continuam astazi cu un proiect de act normativ privind impulsionarea investitiilor in domeniul turismului. Facem modificarile legislative…

- Anul acesta in cadrul galei premiilor GOPO de pe 19 Martie va fi luat in considerare și filmul “Pentru Romania”, produs de niște tineri de doar 24 de ani. Filmul, care a rulat toamna anului trecut in cinematografele din București, Targu Mureș, Brașov, Pitești, Fagaraș, Slatina, Petroșani, Caransebeș,…

- Anul acesta in Ramnicu Valcea va fi inaugurat unul din cele moderne hoteluri Ramada, din cadrul companiei, hotel de 4 stele, situat chiar in centrul orasului, urmand astfel ca municipiul nostru sa intre pe harta marilor lanturi hoteliere. Acum Hotelul Ramada de la Ramnicu Valcea se afla in faza de ANGAJARI.…