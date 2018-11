Autostrada Ploiesti-Brasov incepe cu o amanare

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a prelungit cu o luna, pana la data de 17 decembrie, termenul pana la care investitorii pot depune oferte pentru constructia Autostrada Ploiesti – Brasov, pe care Guvernul vrea sa o realizeze tot in parteneriat public-privat.



Anuntul de atribuire a contractului pentru realizarea autostrazii Ploiesti – Brasov a fost lansat in data de 19 octombrie si perioada de depunere a ofertelor urma sa se incheie in data de 19 noiembrie. Acum, CNSP a decis prelungirea cu aproape o luna termenului, potrivit sectiunii „Modificari” de la anuntul de atribuire…