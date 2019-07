Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, dupa sedinta CSAT, ca a aprobat ca proiectul autostrazii Ploiesti - Brasov sa fie declarat obiectiv strategic de interes national. Totodata, el a subliniat ca i-a atras atentia premierului Viorica Dancila privind obligativitatea construirii Autostrazii Moldovei,…

- CSAT a aprobat, marti, declararea autostrazii Ploiești-Brașov ca obiectiv strategic de interes național. In plus, Consiliul a avizat proiectul Ordonanței de urgența a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția…

- Autostrada Ploiesti-Brasov a fost declarata obiectiv strategic de interes national, in sedinta CSAT de marti, a anuntat presedintele Klaus Iohannis, care a precizat ca a propus ca si Autostrada Moldovei sa primeasca acelasi statut.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca, in sedinta CSAT de marti, s-a aprobat ca proiectul autostrazii Ploiesti - Brasov sa fie declarat obiectiv strategic national, precizand, totodata, ca a atentionat-o pe premierul Viorica Dancila ca Guvernul incalca legea privind obligativitatea construirii autostrazii…

- Autostrada Comarnic-Brasov, ”obiectiv de importanta nationala” Premierul Viorica Dancila vrea ca autostrada Comarnic-Brasov sa fie declarata obiectiv de importanta nationala pentru ca birocratia aferenta demararii lucrarilor sa fie mai simpla. Ea a declarat, astazi, la Ploiesti, ca se va…

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica, la Ploiesti, ca pentru a incepe mai repede lucrarile la autostrada Comarnic - Brasov, aceasta va fi scoasa din parteneriat public-privat si va fi declarata de importanta nationala la urmatoarea sedinta a CSAT. Dancila a mentionat ca pentru constructia acestei…

- Premierul Viorica Dancila anunța ca Autostrada Comarnic-Brașov nu se va construi in parteneriat public-privat, ci va fi declarata in prima ședința CSAT de importanța naționala și va fi construita din fonduri guvernamentale.„Autostrada Comarnic - Brasov este in parteneriat public-privat, am…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Galati, ca va avea, la sfârsitul saptamânii, o întâlnire cu investitori, pentru realizarea unui parteneriat public – privat, în vederea realizarii unui aeroport între orasele Galati, Braila si Focsani.…