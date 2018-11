Autostrada Ploiești-Brașov: acum sau mai încolo? Exista insa numeroase semne de intrebare și motive pentru care contractul poate ajunge un al doilea Bechtel, dupa cum relateaza DCBusiness. Intrebați de ce nu se utilizeaza fonduri europene pentru construirea acestei autostrazi, șefii de la CNAIR au explicat ca Romania va beneficia cu incepere peste doar trei ani, dupa 2021, de 27,2 miliarde euro pentru politica de coeziune și ca depinde ce vrem: autostrada acum sau mai incolo. Citiți articolul exclusiv, integral, AICI > . Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pare a iși dori cu orice preț sa iși treaca in palmares proiectul autostrazii Ploiești - Brașov in pofida oricaror riscuri pentru echilibrele bugetare viitoare și a unor posibile acuze de corupție. Aceasta deoarece in Romania exista practica de a lua la puricat, dupa schimbarea partidului…

- Mircea Pașcu, vicepreședinte in Parlamentul European, a lansat acuzații dure la adresa Monicai Macovei și a lui Cristian Preda, dupa ultimele intervenții avute astazi in fața celorlalți europarlamentari. "Din pacate, Macovei si Preda au demonstrat Inca o data ca mustesc de ura impotriva Romaniei,…

- Vladimir Stratan, medic rezident in anul 4, la Universitatea de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, specialitatea chirurgie plastica, estetica și reconstructiva a luat premiul pentru debut in domeniul chirurgiei plastice la Gala Zetta, organizata la București. Dansul este indrumat de profesorul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, în cadrul dezbaterii din Parlamentl European, ca miercuri i-a informat pe membrii acestui for despre abuzurile care s-au petrecut în România din cauza protocoalelor secrete, solicitându-le acestora sa nu le mai ignore. "Comisia de…

- "In martie, inainte de a fi arestat, domnul Basescu a trimis prin domnul Danut Liga, care a fost consilier al domnului Basescu, care a trimis mai departe prin domnul Mihai Nita o scrisoare prin care mi se cerea sa imi dau demisia de la Finante si sa merg la Banca Mondiala vicepresedinte (in 2015…

- Campania de transferuri a echipei de polo Steaua pentru sezonul 2018-2019. A fost realizata o campanie substanțiala de achiziții. Croatul Jerko Marinici vine de la Jadran, una dintre cele mai bune echipe europene. El este medaliat cu bronz la Campionatul European de juniori din 2009, dar și campion…

- Eurparlamentarul Siegfried Muresan a publicat pe pagina sa de socializare scrisoare pe care permierul Romaniei a transmis-o Comisiei Europene. Politicianul o acuza pe Dancila ca spune “neadevaruri” despre propriul popor. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a publicat pe pagina sa de socializare scrisoarea…

- Intrebati ce parere au despre Olimpiu Morutan, Marcel Raducanu (63 de ani) si Vasile Miriuta (49 de ani) au folosit cuvinte frumoase cand l-au descris pe foarte tanarul mijlocas ofensiv al celor de la FCSB.