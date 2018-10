Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Dezvoltare Regionala a replicat dur dupa ce consilierul guvernamental Darius Valcov, a sustinut ca banii europeni nu sunt de ajuns pentru a construi spitalele regionale, totul fiind mai ieftin prin partneriat...

- "Dezbaterile din ultima perioada cu privire la Autostrada Moldova- Transilvania au o concluzie clara: din cauza ticalosiei PSDragnea, acest proiect este blocat! Comisarul european pentru Dezvoltare Regionala, Corina Cretu, a spus clar ca exista bani pentru realizarea acestui proiect, doar ca Guvernul…

- Comisarul european Corina Cretu a continuat, vineri, criticile la adresa Guvernului, dupa ce, recent, le reprosa oficialilor de la Bucuresti ca nu doresc sa cheltuie banii europeni. Ea dadea exemplul autostrazii Targu Mureș – Iași , unde Guvernul de la București a decis recent ca tronsonul Targu Neamț…

- Proiectul autostrazii Iasi -Targu Mures agita spiritele pe scena politica nationala. Un val de reactii s-a iscat dupa ce comisarul european Corina Cretu (PSD) a criticat, din nou, modul in care guvernul PSD-ALDE gestioneaza proiectul. Pe scurt, comisarul spune ca autostrada poate fi finantata din fonduri…

- Comisarul european le-a transmis colegilor de partid de la Bucuresti ca nu mai accepta „insultele Guvernului la adresa muncii" sale. Ea a reiterat ca institutia de la Bruxelles s-a oferit sa finanteze constructia autostrazii Iasi - Targu Mures, dar executivul roman nu este interesat de investitie. Prin…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, a susținut o declarație politica in care a aratata ca pentru Guvernul Romaniei autostrada Iași – Targu Mureș nu constituie o prioritate. Asta in condițiile in care, a declarat Angelica Fador, este evident pentru toata lumea, inclusiv pentru Comisia Europeana,…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a dezvaluit strategia falimentara a Guvernului privind infrastructura: a refuzat finantarea autostrazii montane (Târgu-Mures – Iasi), a început lucrarile la Autostrada Sibiu-Pitesti

- „Degeaba prezinta Guvernul in mod triumfalist cresterea veniturilor la bugetul de stat cu 14% din PIB, in primul semestru din 2018, daca au crescut si cheltuielile cu 20%”, transmite Gavrila Ghilea. Acesta constata ca adevaratul bilant al „premierului-pacalici Dancila este impovararea romanilor…